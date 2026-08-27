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Mzdy v Maďarsku v júni vzrástli najpomalším tempom za viac ako 3 roky
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v júni medziročne zvýšila o 7,1 % na 754.700 forintov (2095,34 eura).
Autor TASR
Budapešť 27. augusta (TASR) - Priemerná hrubá mzda v Maďarsku sa v júni medziročne zvýšila o 7,1 % na 754.700 forintov (2095,34 eura). Tempo jej rastu sa tak spomalilo po tom, ako v predchádzajúcom mesiaci stúpla o 8,7 %. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil maďarský štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Júnový rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku bol najslabší od februára 2023. Platy vo verejnom sektore stúpli o 7,1 % po májovom zvýšení o 9,4 %. Zárobky v súkromnom sektore sa zväčšili o 7 % po raste o 8,5 % v máji. Zmiernilo sa aj tempo rastu miezd v neziskovom sektore, a to na 8,1 % z májových 8,9 %.
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku bez jednorazových platieb a bonusov sa v júni medziročne zvýšila o 7,9 % na 708.600 HUF. Priemerná hrubá mzda za január až jún v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla o 11,5 % a dosiahla úroveň 772.800 HUF.
(1 EUR = 360,18 HUF)
Júnový rast priemernej hrubej mzdy v Maďarsku bol najslabší od februára 2023. Platy vo verejnom sektore stúpli o 7,1 % po májovom zvýšení o 9,4 %. Zárobky v súkromnom sektore sa zväčšili o 7 % po raste o 8,5 % v máji. Zmiernilo sa aj tempo rastu miezd v neziskovom sektore, a to na 8,1 % z májových 8,9 %.
Priemerná hrubá mzda v Maďarsku bez jednorazových platieb a bonusov sa v júni medziročne zvýšila o 7,9 % na 708.600 HUF. Priemerná hrubá mzda za január až jún v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka stúpla o 11,5 % a dosiahla úroveň 772.800 HUF.
(1 EUR = 360,18 HUF)