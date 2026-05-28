Mzdy v Nemecku v prvom kvartáli medziročne reálne stúpli o 1,8 %
Zárobky stúpli rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny.
Autor TASR
Wiesbaden 28. mája (TASR) - Mzdy v Nemecku v prvom kvartáli tohto roka sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška reálne zvýšili v priemere o 1,8 %, keďže zárobky stúpli rýchlejšie ako spotrebiteľské ceny. Ukázali to údaje, ktoré vo štvrtok zverejnil nemecký spolkový štatistický úrad Destatis. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Trend reálneho rastu miezd v Nemecku pokračuje už tri roky po tom, ako sa skončilo obdobie vysokej inflácie, ktoré nasledovalo po odštartovaní ruskej vojny proti Ukrajine. Naposledy mzdy v Nemecku reálne klesli v prvom štvrťroku 2023. Trend rastu by však mohla prerušiť vojna v Iráne, uviedol Malte Lübker z Nadácie Hansa Böcklera. Nominálne mzdy v Nemecku v prvom štvrťroku tohto roka v priemere stúpli o približne 4,1 %, ale spotrebiteľské ceny sa zvýšili len o zhruba 2,2 %. Výsledkom bol reálny rast miezd o 1,8 %. Išlo však o spomalenie rastu po tom, ako sa v predchádzajúcom štvrťroku posilnili o 1,9 %.
Nadpriemerne sa počas januára až marca zvýšili platy v nemeckom ťažobnom priemysle (6,9 %), vo finančných a poisťovacích službách (6,5 %) a v dodávkach energií (5,9 %). Podpriemerný rast zárobkov bol v stavebníctve (2,9 %) a vo verejnom sektore (0,1 %).
