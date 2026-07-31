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Mzdy v okresoch sa v roku 2025 výrazne líšili
Najvyššie mzdy nad 2000 eur zaznamenalo podľa štatistikov šesť zo všetkých 79 okresov SR, a naopak 19 okresov malo mzdu nižšiu ako 1500 eur.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Mesačné mzdy v slovenských okresoch sa vlani výrazne líšili, najnižšia bola pod úrovňou 1300 eur (1294 eur v okrese Veľký Krtíš) a najvyššia takmer 2500 eur (2455 eur v okrese Bratislava I). Vyplýva to z údajov regionálnej štatistiky práce za rok 2025, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. V súhrne priemerná mesačná mzda zamestnanca za všetky regióny SR dosiahla podľa ŠÚ SR 1864 eur, medziročne vzrástla o 115 eur, čiže o 6,6 %.
Najvyššie mzdy nad 2000 eur zaznamenalo podľa štatistikov šesť zo všetkých 79 okresov SR, a naopak 19 okresov malo mzdu nižšiu ako 1500 eur. Rozdiel medzi prvým a posledným okresom v rebríčku podľa najvyššej mzdy prekročil 1000 eur. Výrazné mzdové rozdiely pretrvali aj v jednotlivých odvetviach ekonomiky.
Vo väčšine, teda v 65 zo všetkých 79 okresov SR, podniky a organizácie vyplácali zamestnancom v roku 2025 nižšiu mesačnú mzdu ako celoslovenský priemer 1864 eur. Nadpriemernú výšku mala mesačná mzda v 14 okresoch, okrem väčšiny okresov bratislavského kraja to boli napríklad tri okresy mesta Košice a tiež okresy Trnava, Púchov, Ružomberok a Žilina. Podľa priemerného počtu zamestnancov v nich prevažne dominovali podniky z odvetví priemyslu a obchodu. Mzdy nad 2000 eur dosiahlo len päť okresov Bratislavy a ešte okres Košice II.
Nižšiu mesačnú mzdu ako 1500 eur evidovalo 19 okresov, najmä na juhu a východe krajiny. Najnižšie mzdy vyplácali zamestnávatelia v okresoch Veľký Krtíš a Poltár, ako aj v okresoch Svidník, Medzilaborce a Sabinov. Mzda vo Veľkom Krtíši dosahovala približne len polovicu (o 1162 eur menej) mzdy v okrese Bratislava I. Nízke mzdy zostali aj v okresoch Krupina, Bardejov, Sobrance, Rimavská Sobota a Kežmarok.
Z hľadiska medziročného vývoja priemerná mesačná mzda stúpla vo všetkých okresoch okrem jedného, okresu Košice III. Najdynamickejšie nárasty v rozpätí od 10 do 14 % zaznamenala mzda len v deviatich slovenských regiónoch, najvyššie boli v okresoch Košice II, Banská Štiavnica a Martin. Najpomalšie rasty pod úrovňou 1 % mali okresy Bratislava III, Kysucké Nové Mesto a Poltár.
ŠÚ SR spresnil, že mzdy a náhrady mzdy vyplatené zamestnancom podľa pracoviskovej metódy predstavovali 36,7 miliardy eur, medziročne narástli o 7 %, v absolútnej hodnote sa zvýšili o 2,4 miliardy eur.
Z celkových miezd a mzdových náhrad na úrovni takmer 37 miliárd eur v roku 2025 viac ako polovicu (51 %) zaplatilo deväť zo všetkých 85 sledovaných odvetví slovenskej ekonomiky. Zamestnancom uhradili najviac, 3,7 miliardy eur zamestnávatelia vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení, 3,2 miliardy eur vo vzdelávaní a 2,8 miliardy eur v zdravotníctve. Z ostatných ešte v maloobchode tesne prekročil vyplatený objem dve miliardy eur.
ŠÚ SR dodal, že nad hranicou jednej miliardy eur zostal veľkoobchod, z produkčných odvetví jedine výroba motorových vozidiel a zo služieb počítačové programovanie a poradenstvo, rovnako aj doprava pozemná či potrubím. V súhrne priemysel zložený z 34 odvetví vyplatil mzdy a náhrady mzdy za 9,3 miliardy eur.
Najvyššie mzdy nad 2000 eur zaznamenalo podľa štatistikov šesť zo všetkých 79 okresov SR, a naopak 19 okresov malo mzdu nižšiu ako 1500 eur. Rozdiel medzi prvým a posledným okresom v rebríčku podľa najvyššej mzdy prekročil 1000 eur. Výrazné mzdové rozdiely pretrvali aj v jednotlivých odvetviach ekonomiky.
Vo väčšine, teda v 65 zo všetkých 79 okresov SR, podniky a organizácie vyplácali zamestnancom v roku 2025 nižšiu mesačnú mzdu ako celoslovenský priemer 1864 eur. Nadpriemernú výšku mala mesačná mzda v 14 okresoch, okrem väčšiny okresov bratislavského kraja to boli napríklad tri okresy mesta Košice a tiež okresy Trnava, Púchov, Ružomberok a Žilina. Podľa priemerného počtu zamestnancov v nich prevažne dominovali podniky z odvetví priemyslu a obchodu. Mzdy nad 2000 eur dosiahlo len päť okresov Bratislavy a ešte okres Košice II.
Nižšiu mesačnú mzdu ako 1500 eur evidovalo 19 okresov, najmä na juhu a východe krajiny. Najnižšie mzdy vyplácali zamestnávatelia v okresoch Veľký Krtíš a Poltár, ako aj v okresoch Svidník, Medzilaborce a Sabinov. Mzda vo Veľkom Krtíši dosahovala približne len polovicu (o 1162 eur menej) mzdy v okrese Bratislava I. Nízke mzdy zostali aj v okresoch Krupina, Bardejov, Sobrance, Rimavská Sobota a Kežmarok.
Z hľadiska medziročného vývoja priemerná mesačná mzda stúpla vo všetkých okresoch okrem jedného, okresu Košice III. Najdynamickejšie nárasty v rozpätí od 10 do 14 % zaznamenala mzda len v deviatich slovenských regiónoch, najvyššie boli v okresoch Košice II, Banská Štiavnica a Martin. Najpomalšie rasty pod úrovňou 1 % mali okresy Bratislava III, Kysucké Nové Mesto a Poltár.
ŠÚ SR spresnil, že mzdy a náhrady mzdy vyplatené zamestnancom podľa pracoviskovej metódy predstavovali 36,7 miliardy eur, medziročne narástli o 7 %, v absolútnej hodnote sa zvýšili o 2,4 miliardy eur.
Z celkových miezd a mzdových náhrad na úrovni takmer 37 miliárd eur v roku 2025 viac ako polovicu (51 %) zaplatilo deväť zo všetkých 85 sledovaných odvetví slovenskej ekonomiky. Zamestnancom uhradili najviac, 3,7 miliardy eur zamestnávatelia vo verejnej správe, obrane a povinnom sociálnom zabezpečení, 3,2 miliardy eur vo vzdelávaní a 2,8 miliardy eur v zdravotníctve. Z ostatných ešte v maloobchode tesne prekročil vyplatený objem dve miliardy eur.
ŠÚ SR dodal, že nad hranicou jednej miliardy eur zostal veľkoobchod, z produkčných odvetví jedine výroba motorových vozidiel a zo služieb počítačové programovanie a poradenstvo, rovnako aj doprava pozemná či potrubím. V súhrne priemysel zložený z 34 odvetví vyplatil mzdy a náhrady mzdy za 9,3 miliardy eur.