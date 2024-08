Mzdy v súkromnom sektore rástli v júni pomaly

Bratislava 12. augusta (TASR) - Mzdy vo vybraných odvetviach súkromného sektora rástli v júni o 5,2 %. Ide pritom o najpomalší rast za 3,5 roka. Spomalenie dynamiky je v súlade s nižšou infláciu. Uviedol to v pondelok Inštitút finančnej politiky (IFP).



"Najrýchlejšie, o 6,5 %, rástla mzda v priemysle. Najmenej zo sektorov si polepšili zamestnanci v stavebníctve, ktoré pravdepodobne dopláca na koniec programového obdobia čerpania EÚ fondov," uviedol inštitút s tým, že dvojciferný rast si v rámci jednotlivých odvetví udržal len maloobchod.



IFP dodal, že zamestnanci v súkromnom sektore by si v druhom kvartáli tohto roka v súlade s júnovou prognózou mali polepšiť o viac ako sedem percent. Verejný sektor podľa neho aj vďaka dobehu valorizácie taríf zo septembra minulého roka opäť predbehne v raste miezd súkromný sektor.



Štatistický úrad (ŠÚ) SR v pondelok informoval, že priemerná nominálna mesačná mzda v júni medziročne vzrástla vo všetkých desiatich mesačne sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom rástla len v maloobchode, a to o 11,2 %. Reálne mzdy vzrástli oproti vlaňajšku v ôsmich odvetviach, najviac v maloobchode o 8,9 %. Pokles reálnych miezd pocítili zamestnanci v trhových službách a stavebníctve.