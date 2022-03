Mzdy vlani rástli, ale v závere roka ich zvýšenie utlmila inflácia

Bratislava 8. marca (TASR) - Mzdy na Slovensku v roku 2021 aj v jeho závere rástli rýchlo. Ich reálne zvýšenie však v 4. kvartáli roka utlmila inflácia na 1,3 %. Informoval o tom v utorok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku vlaňajška vzrástla medziročne o 6,9 % na 1331 eur. Zároveň o 154 eur (o 13,1 %) prekonala výšku priemernej mzdy pred pandémiou (vo 4. štvrťroku 2019).



Výraznú časť z rastu však zobrala v posledných mesiacoch minulého roka vysoká inflácia, takže reálne mzdy sa zvýšili len o 1,3 %. "Je to najnižší reálny rast od 2. štvrťroka 2020, keď vplyvom pandémie ochorenia COVID-19 po dlhej dobe reálna mzda v SR klesla. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 3. štvrťroku 2021 vzrástla o dve percentá," poznamenali štatistici.



Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy v ubytovacích a stravovacích službách (o 16,7 %), ktoré sa aj napriek tomu ako jediné odvetvie nedotiahli na úroveň rovnakého obdobia pred pandémiou. Mzdy v tomto odvetví sú však dlhodobo najnižšie a aj v poslednom štvrťroku vlaňajška tvorili len necelých 54 % (713 eur) z priemernej mzdy v SR. Najvyššie priemerné platy sú dlhodobo v informáciách a komunikácii (2278 eur), ktorých medziročný rast bol na úrovni 7,7 %.



Z regionálneho hľadiska boli pod priemerom mzdy vo všetkých krajoch okrem Bratislavského, ktorý má dlhodobo najvyššie mzdy v SR a aktuálne dosiahol úroveň 1600 eur. Mzdy na sklonku roku medziročne vzrástli vo všetkých krajoch, najvyšší relatívny prírastok bol v Košickom kraji o 13,9 %, Trenčianskom a Nitrianskom kraji rovnako o 8,2 %.



Za rok 2021 dosiahla priemerná mzda hodnotu 1211 eur. Medziročne sa zvýšila o 6,9 %, tempo jej rastu bolo takmer dvojnásobné ako v roku 2020. "Je to druhý najvyšší rast celoročných miezd za posledné desaťročie (vyšší bol len v roku 2019). Súčasne mesačné mzdy vlani vzrástli o 10,9 % v porovnaní s obdobím pred pandémiou, čo predstavovalo nárast 119 eur," spomenuli štatistici.



Napriek vyššej inflácii sa zvýšil aj reálny rast miezd, za celý rok 2021 boli mzdy reálne vyššie o 3,6 %. Pre porovnanie, v roku 2020 bol reálny rast miezd len na úrovni 1,9 %.



Najnižší ročný rast, a to o 3,1 %, zaznamenali administratívne služby. "Relatívne najrýchlejšie rástli mzdy vďaka vyplateným mimoriadnym odmenám a nadčasom za prácu počas pandémie v zdravotníctve a sociálnej pomoci o 13,8 % (na 1395 eur)," vyzdvihli štatistici.



Z regionálneho pohľadu boli mzdy za celý rok 2021 nadpriemerné iba v Bratislavskom kraji (1482 eur). V siedmich krajoch presiahol priemerný hrubý zárobok úroveň 1000 eur. Prešovský kraj stále zostáva regiónom s najnižšou priemernou mzdou (956 eur). Vlani priemerné mzdy rástli medziročne vo všetkých krajoch, s najvyšším relatívnym prírastkom v Košickom (o 11,1 %) a najnižším v Bratislavskom kraji (o päť percent).