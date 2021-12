Mzdy zamestnancov Embraca porastú budúci rok v priemere o 6 %

Spišská Nová Ves 6. decembra (TASR) – Spišský závod Embraco zvýši od januára mzdy svojim zamestnancom v priemere o 6 %. Podľa generálneho riaditeľa Tomáša Kandru prevádzka vyrába tento rok rekordne najvyššie objemy, no zároveň čelí aj rekordným nákladom. "K zvýšeniu miezd pristupujeme napriek nepriaznivej situácii s neustále rastúcimi cenami vstupných materiálov, nákladmi na energie či prepravu tovarov," vysvetľuje riaditeľ.



Mzdová politika na rok 2022 predstavuje podľa neho komplexný balík zvýšení. Súčasťou je plošné zvýšenie všetkým zamestnancom od januára o 23 eur a ďalšie zvýšenia formou mesačnej odmeny za lojalitu. Tá sa podľa počtu odpracovaných rokov v spoločnosti šplhá až do výšky 36 eur mesačne k základnej mzde. Ďalší rast mzdových taríf zamestnanci pocítia od júla 2022. „V platnosti ostáva aj ročný bonus vo výške 760 eur pre všetkých zamestnancov, mesačná variabilná zložka mzdy až do výšky ôsmich percent podľa výsledkov a ďalšie benefity,“ upozornil Kandra.



Jednou z hlavných zmien v rámci novej mzdovej politiky spoločnosti je program kariéry operátora. Vďaka zvyšovaniu svojej kvalifikácie budú mať operátori výroby možnosť napredovať a zlepšovať si tak aj mzdové ohodnotenie na základe svojich znalostí a zručností.



V prevádzke vyrábajúcej prevažne kompresory pre domáce a komerčné chladenie pracuje momentálne približne 2200 zamestnancov. Spoločnosť, ktorá je už dva roky súčasťou japonskej korporácie Nidec, v súčasnosti aj naďalej prijíma ďalších.