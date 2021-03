Envirorezort nepodporí zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadu

Bratislava 9. marca (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR neplánuje finančne podporovať výstavbu nových zariadení na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov. Dôvodom je, že uprednostňuje podporu vyšších stupňov nakladania s odpadmi, ako je predchádzanie vzniku odpadov, príprava na opätovné použitie a materiálová recyklácia. MŽP tak reagovalo na kritiku spoločnosti Kosit, podľa ktorej Slovensko zaostáva vo výstavbe nových spaľovní.



"V prípade energetického zhodnocovania odpadov uprednostňujeme efektívne využívanie existujúcich kapacít a nie budovanie nových," uviedol tlačový odbor MŽP. "V návrhu Programu odpadového hospodárstva SR na roky 2021 – 2025 zároveň uvádzame, že treba hľadať také riešenie, aby sa aj nerecyklovateľný komunálny odpad, ktorý sa hromadí na skládkach, mohol spracovávať vo väčšom množstve v existujúcich zariadeniach na energetické zhodnocovanie," dodal rezort.



Generálny riaditeľ košickej spoločnosti Kosit Marián Christenko v pondelok (8. 3.) upozornil, že v Európe je v súčasnosti rozostavaných približne 100 takýchto zariadení a Slovensko v ich budovaní predbiehajú okrem susedného Česka a Poľska, napríklad aj krajiny z juhu Európy ako Bulharsko, Grécko a Malta, ktoré doteraz odpad skládkovali.



Na Slovensku sú v súčasnosti v prevádzke iba dve zariadenia na energetické zhodnotenie odpadu, a to v Bratislave a Košiciach. Zároveň takmer 55 % odpadu skládkujeme. "Výsledkom bude odpad, ktorý nebudeme mať kde spracovať," myslí si Christenko. Ako prví to podľa šéfa Kositu zrejme pocítia obyvatelia Bratislavského kraja, kde aktuálne dochádza k značnému úbytku kapacít skládok.



Christenko upozornil aj na prognózu Konfederácie európskych zariadení na energetické využitie odpadu. Podľa nej bude v Európe na odklonenie odpadov zo skládok chýbať do roku 2035 kapacita na energetické zhodnocovanie nerecyklovateľných odpadov na úrovni 41 miliónov ton.