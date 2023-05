MŽP je otvorené diskusii s agrorezortom o zadržiavaní vody v krajine

Bratislava 25. mája (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR rozumie obavám poľnohospodárov a rybárov, je otvorené vecnej a konštruktívnej diskusii s agrorezortom v témach účinnejšieho zadržiavania vody v krajine, a tiež možného využívania sedimentov z vodných nádrží v poľnohospodárstve. Uviedlo to pre TASR oddelenie komunikácie MŽP v reakcii na brífing Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) o zadržiavaní vody v krajine.



Investičný dlh v oblasti obnovy vodných nádrží sa podľa envirorezortu pohybuje rádovo v stovkách miliónov eur. "Zanášanie vodných nádrží určených na závlahu je spôsobené predovšetkým eróziou pôdy a nadmernou poľnohospodárskou aktivitou," zdôraznilo MŽP s tým, že vláda SR schválila 1. júna 2022 Koncepciu vodnej politiky SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ktorá sa zaoberá aj bezpečným nakladaním s čistiarenským kalom a znečistenými sedimentmi.



Vodozádržné opatrenia, ktoré sú realizované na poľnohospodárskej pôde, však boli podľa enviroministerstva predmetom podpory z Programu rozvoja vidieka v gescii rezortu pôdohospodárstva. MŽP sa primárne zameriava na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine, kde boli v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, patriaceho pod envirorezort, na programové obdobie 2014 až 2020, zazmluvnené projekty v hodnote 32,8 milióna eur.



"S revitalizáciou vodných tokov, ktorou dokážeme spomaľovať odtok vody a zadržiavať ju v krajine, pomôže Plán obnovy a odolnosti SR, kde je na tento účel vyčlenených 62,4 milióna eur. Revitalizáciou má prejsť 97 km vodných tokov v čiastkových povodiach riek Bodrog, Dunaj, Hron, Morava, Váh," informovalo MŽP.



Revitalizácie majú byť ukončené do roku 2026 a prvých 48 km bude revitalizovaných do júna 2024. Pilotnou revitalizáciou z Plánu obnovy a odolnosti SR bude 17 km povodia rieky Morava.



"V rámci Programu Slovensko na programové obdobie 2021 až 2027 je na podporu opatrení na adaptáciu na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vyčlenených 218,3 milióna eur. Uvedená suma je alokovaná na opatrenie 2.4.1 s názvom ´Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami´ a opatrenie 2.4.4. s názvom ´Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok´," dodal envirorezort.



Zadržiavanie vody v krajine roky obmedzujú sedimenty vo vodných nádržiach, ktoré znižujú ich kapacitu. S ich riadnym udržiavaním by legislatívne a aj finančne mal pomôcť štát. Zhodli sa na tom vo štvrtok poľnohospodári na brífingu SPPK pri vodnej nádrži Blatné v okrese Senec. Riešenia očakávajú najmä od MŽP SR, ako aj od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.