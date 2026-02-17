< sekcia Ekonomika
MŽP odovzdalo na Orave do užívania projekty za štyri milióny eur
Do užívania odovzdal moderné kolesové traktory s technickým príslušenstvom, ktoré majú pomôcť pri triedení odpadov aj starostlivosti o zeleň.
Autor TASR
Novoť 17. februára (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v utorok v oravskej obci Novoť odovzdalo celkovo deviatim obciam s takmer 30.000 obyvateľmi do užívania projekty za takmer štyri milióny eur. Na tlačovom brífingu v Novoti o tom informoval minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) spoločne s predstaviteľmi oravských samospráv.
Do užívania odovzdal moderné kolesové traktory s technickým príslušenstvom, ktoré majú pomôcť pri triedení odpadov aj starostlivosti o zeleň. Súčasťou projektu je aj prístup ku kvalitnej pitnej vode vďaka novovybudovaným vodovodom a takisto k funkčnej kanalizačnej infraštruktúre na odvádzanie odpadových vôd.
„Dnes odovzdávame investície s modernou infraštruktúrou a technikou, ktorá bude slúžiť všetkým obyvateľom. Využívame každý deň na to, aby sme ľuďom priniesli vyššiu kvalitu života, a na dobudovanie kanalizácií, vďaka čomu sa znížia náklady oproti vypúšťaniu domových žúmp, ale rovnako vodovodov aj modernej techniky pri efektívnejšom zbere a triedení odpadov, ktoré znížia skládkovanie odpadov o tretinu,“ uviedol Taraba.
Starosta obce Novoť Dušan Jendrašík poukázal na to, že väčšia i menšia obec by nedokázala budovať vodovody a kanalizácie vo vlastnej réžii v takej veľkej miere, ako budujú momentálne vďaka dotáciám. „Demografia na Orave, predovšetkým na hornej Orave, má stále stúpajúci charakter. Aj vďaka týmto projektom veríme, že to bude tak aj v budúcnosti,“ priblížil Jendrašík.
Obec Zákamenné vďaka podpore vybudovala kanalizáciu, inžinierske siete a v tomto roku by sa mala začať aj výstavba vodojemov na verejný vodovod. „Je to pre nás obrovská strategická investícia, keďže voda je základ, bez nej sa nemôžeme rozvíjať. Táto investícia by nám mala zabezpečiť kapacitu vody na ďalších 20 až 30 rokov dopredu,“ dodal starosta Zákamenného Peter Klimčík.
V rámci zrealizovaných projektov v oravských obciach pribúda vyše 2,5 kilometra vodovodov, 2,3 kilometra kanalizačného potrubia, desiatky vodovodných aj kanalizačných prípojok, čerpacia stanica splaškových vôd, nákladné vozidlá a traktory s technickým príslušenstvom, ako sú teleskopické nakladače, traktorové kosačky na trávu či váhy na váženie odpadov. Efektívnou manipuláciou sa takisto zvýši kapacita pre triedenie komunálnych odpadov či drobných stavebných odpadov na zberných dvoroch.
