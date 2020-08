Envirorezort začne šetriť po rokovaniach s rezortom financií

Bratislava 13. augusta (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR prijme reálne opatrenia na úsporu výdavkov až po rokovaniach s rezortom financií. Pre TASR to uviedol odbor komunikácie MŽP v súvislosti s avizovaným šetrením na ministerstvách.



Šetrenia v rozpočte verejnej správy podľa vlastných slov envirorezort premietol do limitu výdavkov v rámci prípravy návrhu rozpočtu ministerstva na roky 2021 – 2023.



„Rozumieme snahe ministra financií redukovať výdavky na štátnu správu, nie je však možné prijať príslušné opatrenia bez dôkladnej analýzy ich dosahov na schopnosť ministerstva plniť základné úlohy a ciele, definované v rámci Envirostratégie do roku 2030 a Agendy 2030," hovoria z tlačového odboru.



Viacerí ministri ešte v júni potvrdili, že jednotlivé ministerstvá čaká šetrenie. Za úlohu dostali znížiť svoje náklady o desať percent. Minister financií Eduard Heger (OĽANO) vtedy priblížil, že úspory by mali byť rádovo v stovkách miliónov eur.