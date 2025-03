Taraba podľa envirorezortu tvrdí, že dopady baterkárne treba posúdiť

Bratislava 7. marca (TASR) - Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) od začiatku tvrdí, že dopady projektu baterkárne v Šuranoch sa musia riadne posúdiť v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na vyjadrenia opozičného poslanca parlamentu Rastislava Krátkeho (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ).



"Vicepremiér Taraba v tejto súvislosti inicioval v novembri minulého roka stretnutie s petičným výborom Chránime si naše - STOP Baterkárni v Šuranoch, aby miestni obyvatelia aj verejnosť dostali reálny výklad bez klamstiev a neodborných stanovísk. Zrejme aj na základe ministrovej iniciatívy sa rozhýbali konania na Okresnom úrade Nitra. Proti rozhodnutiu Okresného úradu Nitra boli podané odvolania. Po postúpení spisu na ministerstvo si jeho odborníci spis dôsledne naštudujú, vyhodnotia a rozhodnú o ďalšom postupe," priblížil envirorezort.



Doterajší proces je podľa odboru komunikácie vo fáze, že MŽP predmetnú investíciu ešte neposudzuje. "Nie je pravda, že by boli vydané akékoľvek právoplatné rozhodnutia z ministerstva na výstavbu tejto fabriky. Taktiež nie je pravda, že fabrika nebude musieť prejsť procesom veľkého posudzovania EIA," podčiarkol Taraba.



Ubezpečil verejnosť, že MŽP je v konečnom štádiu odvolací orgán, preto pri tomto rozhodovaní garantuje nezávislosť. Rezortný šéf pritom na rokovaní vlády nehlasoval za vydanie štatútu o strategickej investícii pre baterkáreň v Šuranoch práve preto, aby MŽP pri rozhodovaní v procese EIA vystupovalo ako absolútne nezávislý orgán.



Krátky v piatok na tlačovej konferencii upozornil, že vláda pridelila investičnému projektu Šurany Industrial Park, v ktorom má vyrásť prvá batériová gigafabrika Gotion Inobat Batteries, štatút strategickej investície v rozpore so zákonom. Výroba v tejto fabrike bude podľa neho prekračovať zákonom stanovené emisné limity o 150 %.