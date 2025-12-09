< sekcia Ekonomika
MŽP určilo rozsah EIA pre pilotnú veternú zónu na západe Slovenska
Autor TASR
Bratislava 9. decembra (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR určilo rozsah hodnotenia pre zámer Pilotná zóna pre rozvoj veternej energie - Západ v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Navrhovateľom zámeru je pološtátna Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS).
Envirorezort určil dôkladné zhodnotenie stavu, ktorý by nastal, ak by sa navrhovaná činnosť neuskutočnila a variantu uvedeného v informácii o navrhovanej činnosti. „Eventuálne nového variantu v rámci dotknutej lokality v prípade, že sa pri hodnotení navrhovanej činnosti preukáže jeho potreba,“ priblížilo ministerstvo.
Do konania bolo doručených celkovo 89 stanovísk, z toho 57 od zainteresovaných subjektov a 32 stanovísk bolo nevyžiadaných. Vo štvrtok 20. novembra sa uskutočnilo ústne pojednávanie, na ktorom sa zúčastnili štyria zástupcovia MŽP SR, šiesti zástupcovia navrhovateľa a spracovatelia dokumentácie, 17 starostovia dotknutých obcí a štyria zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja.
„Predmetom ústneho pojednávania bola informácia o navrhovanej činnosti, doručené stanoviská, požiadavky na rozsah hodnotenia vyplývajúce z doručených stanovísk, návrh rozsahu hodnotenia a ďalší postup posudzovania predpokladaných vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,“ ozrejmilo ministerstvo.
Ako ďalej informoval envirorezort, diskutovalo sa o záväzkoch SR v oblasti veternej energie vyplývajúcich z plánu obnovy, možnostiach čerpania eurofondov, o tom, či navrhovaná činnosť má byť posúdená ako strategický dokument (SEA), tiež o požiadavke účastníkov na vrátenie dokumentácie a jej predloženie nanovo v zmysle novely zákona účinnej od 1. novembra 2025.
„Počas prebiehajúceho ústneho pojednávania opustili miesto pojednávania zástupcovia 16 dotknutých obcí a Trnavského samosprávneho kraja. Ústne pojednávanie pokračovalo za účasti zástupcov MŽP SR, navrhovateľa a spracovateľa dokumentácie a štyroch zástupcov obce Lukáčovce,“ dodalo ministerstvo s tým, že jednotlivé špecifické požiadavky v pripravenom návrhu rozsahu hodnotenia boli s menšími úpravami a upresneniami navrhovateľom akceptované.
Informácia o navrhovanej činnosti predložená spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný zámer je predložený aj pre územie okresu Michalovce. Dotknuté mestá a obce podpísali na októbrovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární. Podľa Trnavského samosprávneho kraja ide o koncepčný strategický dokument v oblasti energetiky a územného plánovania, ktorý podlieha procesu strategického posudzovania SEA.
Informácia o navrhovanej činnosti predložená spoločnosťou JESS do procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhuje možnosť umiestnenia maximálne 69 kusov veterných elektrární na území zasahujúcom okresy Hlohovec, Nitra a Galanta. Podobný zámer je predložený aj pre územie okresu Michalovce. Dotknuté mestá a obce podpísali na októbrovom rokovaní v Hlohovci spoločné memorandum o nesúhlase s prípadnou výstavbou veterných elektrární. Podľa Trnavského samosprávneho kraja ide o koncepčný strategický dokument v oblasti energetiky a územného plánovania, ktorý podlieha procesu strategického posudzovania SEA.