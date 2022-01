MŽP víta aplikáciu Otvorené drevo na kontrolu obchodu s drevom

Bratislava 20. januára (TASR) – Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR víta aplikáciu Otvorené drevo na kontrolu ťažby a transportu dreva, ktorú vo štvrtok predstavilo ministerstvo pôdohospodárstva. Informoval o tom envirorezort, podľa ktorého je kľúčové, aby hospodárenie v slovenských lesoch nebolo tabu a aby verejnosť mala možnosť kontrolovať lesné hospodárenie.



Pre MŽP je dôležité, aby aplikácia poskytovala údaje o vyvezenom dreve zo všetkých odvozných miest a expedičných skladov. Podporuje preto projekt rezortu pôdohospodárstva, ktorý umožní prístup verejnosti k lesnícko-geografickému informačnému systému a zároveň aj k mobilnej aplikácii na kontrolu ťažby a transportu dreva.



Štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča skonštatoval, že to umožní verejnosti urobiť si prehľad o nakladaní s drevom aj z národných parkov. "V podstate okamžite môžeme kontrolovať plnenie uznesenia vlády SR vo vzťahu k národným parkom Slovenska. Zároveň si tým plní aj programové vyhlásenie vlády, v ktorom sa zaviazal vládny kabinet navrhnúť verejnú mobilnú aplikáciu na kontrolu ťažby a transportu dreva," poznamenal.



MŽP poukázalo na to, že Vojenské lesy využívajú moderný systém evidencie nakladania s drevom, pričom v rámci systému sa označuje každý kus drevnej hmoty. Vďaka tomu sa evidenciu dreva môže elektronicky centralizovať. Envirorezort podotkol, že počas minulého roka rokoval s ministerstvom obrany o využívaní systému aj mimo vojenských lesov a o vyvinutí aplikácie, ktorá umožní okamžitú kontrolu dreva v národných parkoch zo strany polície. MŽP chce využiť poznatky rezortu obrany aj ministerstva pôdohospodárstva pri novom systéme evidencie dreva v národných parkoch.



Envirorezort pripomenul, že realizuje reformu národných parkov, ktorej súčasťou bude prevod štátnych pozemkov so štvrtým a piatym stupňom ochrany pod správu deviatich národných parkov. Delimitačný proces sa má uskutočniť do konca marca tohto roku. Dovtedy sú správy národných parkov v tzv. prechodnom období. MŽP si sľubuje od zmien výrazne zníženie ťažby predovšetkým v národných parkoch.



Šéf Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO) a generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Tibor Kőszeghy vo štvrtok predstavili projekt "Otvorené Lesy". Jeho hlavným cieľom je priniesť verejnosti jednoduché a prehľadne spracované informácie o nakladaní s drevom prostredníctvom aplikácie Otvorené drevo, ktorá je dostupná na stránke otvorene.lesy.sk.