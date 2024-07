Vyčlenia prostriedky na sanáciu škôd po zosuve v Monkovej doline

Vysoké Tatry 16. júla (TASR) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR vyčlení prostriedky na sanáciu škôd po zosuve v Monkovej doline v Belianskych Tatrách. V utorok na tlačovej konferencii vo Vysokých Tatrách o tom informoval šéf rezortu Tomáš Taraba (nominant SNS) s tým, že práce si podľa odhadov vyžiadajú 580.000 eur. Minister tiež potvrdil, že chodník je úplne zničený a zrejme budú v oblasti hľadať iné možnosti na vytvorenie novej trasy. V lokalite minulý týždeň zahynuli dve turistky, keď sa po silnej búrke masa kameňov a blata zosunula na altánok, kde sa skrývalo 16 turistov.



Minister uviedol, že bude nevyhnutné realizovať výkopové a stabilizačné práce vodných tokov, odstrániť dreviny a pne v prvom až štvrtom stupni ochrany. Ráta sa tiež s výstavbou približne piatich mostných objektov a prístreška na bezpečnom mieste. Práce bude podľa vicepremiéra primárne zabezpečovať Slovenský vodohospodársky podnik a výdavky budú hradené z rozpočtovej kapitoly MŽP. Dolina ostáva aj naďalej neprístupná a zrejme sa to v tomto roku už nezmení.



Ján Slivinský zo Správy TANAP-u uviedol, že odtrhnutie vzniklo v bezzásahovom území, kde boli suché stromy s odumretým koreňovým systémom. "Ďalej to naberalo na sile, v žľabe popadané suché stromy urobili hrádze, ktoré sa následne pod ťarchou vody a zeminy pretrhli a to sa rútilo dole na altánok. Je to dôsledok toho, že sme neboli vypočutí v minulosti, keď sme upozorňovali, že vyhlasovanie obrovských bezzásahových území bez zvažovania dôsledkov sa nám môže vypomstiť, a to sa aj stalo," skonštatoval. Tri štvrtiny územia TANAP-u sú podľa neho ohrozené veľmi silnou potenciálnou eróziou.



Taraba zároveň informoval o ďalšom budovaní základnej infraštruktúry v najväčšom a najstaršom národnom parku na Slovensku. Na Štrbskom Plese chcú vybudovať parkovací dom, z ktorého by mala príjem Správa TANAP-u. V súčasnosti tam už budujú aj sociálne zariadenie pre turistov. Okrem toho správca infraštruktúry pracuje na sanácii zosuvov pri Sliezskom dome a na Hrebienku.



"Predchádzajúce vedenia národného parku sa tu hrali na ochranárov, no návštevníci v TANAP-e ani nemali kam ísť na toaletu," zdôraznil. Zároveň avizuje, že v TANAP-e pribudnú nové turistické značenia. Envivorezort v súčasnosti aktívne rokuje s hlavnými prevádzkovateľmi turizmu v národnom parku s cieľom zosúladiť marketingovú stratégiu. Envirorezort chce bojovať aj s kvalitou lesov, ktorá sa podľa Tarabu znižuje nielen v TANAP-e, ale aj v ostatných národných parkoch



"Správy OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), ale aj naše vlastné poznatky hovoria jasnou rečou. Slovenské monokultúrne smrekové lesy trpia, vysychajú a miznú nám pred očami," upozornil minister. Avizoval, že spustí projekt výsadby zmiešaných rezistentných lesov podľa odporúčaní odborníkov.