MŽP súhlasí s výstavbou šalianskeho Centra cirkulárnej ekonomiky

Šaľa 18. januára (TASR) - Centrum cirkulárnej ekonomiky (CCE), ktoré má vyrásť neďaleko Šale, je o niečo bližšie k realizácii. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v januári vo svojom záverečnom stanovisku súhlasilo s realizáciou projektu. Investor však musí splniť viaceré podmienky, ktoré MŽP stanovilo.



Investíciu v hodnote približne 120 miliónov eur chce realizovať spoločnosť ewia, a. s., ktorá bola založená koncom roka 2018 a patrí do portfólia investičnej skupiny Wood & Company. Centrum plánuje ročne spracovať približne 130.000 ton odpadu, vytvoriť sa v ňom má 200 nových pracovných miest. "Nový závod plánuje dotrieďovať a upravovať jednotlivé zložky komunálneho a priemyselného odpadu. Ten, ktorý nebude vhodný na recykláciu, bude energeticky zhodnocovaný. To je spojené s výrobou a dodávkou tepla a elektrickej energie," uvádza sa v popise činnosti CCE. Centrum je podľa spoločnosti ewia projektované pre väčšie regióny so spádovou oblasťou 200.000 až 300.000 obyvateľov.



Časť verejnosti v Šali i okolitých obciach sa postavila proti výstavbe závodu. Obyvatelia sa obávajú znečistenia ovzdušia a veľkého dopravného zaťaženia. "Svoj nesúhlas s výstavbou spaľovne dalo najavo množstvo občanov zaslaním písomných stanovísk v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Okrem toho vznikla na vyjadrenie nesúhlasu s výstavbou CCE v Šali aj internetová petícia, ktorú podpísalo množstvo ľudí," uviedol pred časom člen petičného výboru Michal Toma.



Proti výstavbe je aj neďaleká obec Trnovec nad Váhom. "Občania na verejnom prerokovaní správy o hodnotení v prevažnej väčšine vyjadrili nesúhlas s navrhovanou činnosťou. Trnovec nad Váhom pripravuje v tejto otázke miestne referendum," konštatuje sa vo vyjadrení obce.



Spoločnosť ewia na svoje webovej stránke zdôrazňuje bezpečnosť závodu i použitej technológie. "Namiesto skládkovania chceme šalianskemu regiónu ponúknuť moderné a bezpečné riešenie, kde sa odpad nebude hromadiť. Miesto toho sa využije na recykláciu a výrobu tepla a elektrickej energie. Presne tak ako vo Švédsku, Fínsku, v Dánsku alebo v susednom Rakúsku. V CCE použijeme najmodernejšie technológie a okrem spracovania sa v ňom zameriame aj na laboratórne skúmanie zloženia odpadu a takisto environmentálnu výchovu mladších generácií," argumentuje investor.



MŽP vo svojom stanovisku súhlasilo s realizáciou zámeru podľa variantu číslo dva. Ten počíta s umiestnením závodu na mieste bývalej skvapalňovacej stanice zemného plynu pri severovýchodnom cípe existujúceho priemyselného areálu spoločnosti Duslo, a. s. Podľa zverejnených zámerov investora by sa výstavba CCE mala začať už v tomto roku. Ukončená má byť v septembri 2025, začiatok výroby je naplánovaný na december toho istého roka.