Kamionisti sa môžu pohybovať v uzatvorených regiónoch Talianska

Bratislava 9. marca (TASR) - Kamionisti v Taliansku do uzatvorených regiónov a provincií pre nový koronavírus ísť môžu, ale musia dodržiavať prísne pravidlá. Médiá o tom informovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR v pondelok v nadväznosti na najnovší dekrét talianskej vlády, s účinnosťou od 8. marca do 3. apríla. Na základe dekrétu je uzatvorený región Lombardsko a provincie Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia a Rimini, Benátky, Pesaro a Urbino, Padova a Treviso a Asti a Alessandria.



Podľa prijatých opatrení proti šíreniu nového koronavírusu môžu osoby, ktoré vedú dopravný prostriedok prepravujúci tovar, na uzavreté územia vstúpiť a opustiť ho. "Pohyb takýchto osôb je obmedzený na činnosť súvisiacu s dodaním alebo prevzatím tovaru. Vodiči by nemali vystupovať z vozidla a mali by byť vybavení ochrannými zdravotníckymi pomôckami (masky, rukavice). Ak si vykladanie alebo nakladanie tovaru vyžaduje opustenie vozidla, je nutné dodržiavať bezpečnostnú vzdialenosť jeden meter. Prepravná dokumentácia by mala byť vybavovaná elektronicky," ozrejmilo MZVaEZ SR.



Zároveň upozorňujú občanov SR, aby počas pobytu v Taliansku dbali na osobnú hygienu, hlavne na umývanie rúk, ale aj na hygienu potravín a nezdržiavali sa na miestach, kde je veľa ľudí.



"V prípade podozrenia na prítomnosť koronavírusu, pacient nemá vyhľadať odbornú lekársku pomoc, pretože táto po zatelefonovaní ho sama navštívi v mieste pobytu. V prípade núdze môžu občania SR nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva SR v Ríme: +39 3385432071 alebo MZVaEZ SR: +421259785978," dodali.



MZVaEZ SR apeluje aj na občanov SR, ktorí smerujú z Talianska na Slovensko, aby v prípade podozrenia na prítomnosť nového koronavírusu bezodkladne kontaktovali lekára telefonicky. "Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zriadil pre verejnosť Call-centrum s nepretržitou prevádzkou. Občania môžu odborníkov kontaktovať na telefónnom čísle: 0800 221 234 alebo cez emailovú adresu: novykoronavirus@uvzsr.sk," uviedli.