Ekonomická diplomacia pomohla pri exporte slovenských COVID-19 testov

Bratislava 17. septembra (TASR) – Slovensko v súčasnosti označujú za najlepšie ukrytú krajinu v strednej Európe, a aj preto je pre domáce firmy veľmi ťažké preraziť so svojimi výrobkami na svetových trhoch. Zmeniť tento stav by mohla ekonomická diplomacia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR, ktorá stála aj pri exporte slovenských testov na ochorenie COVID-19 či unikátnych pľúcnych ventilátorov z Chirany Stará Turá. Ministerstvo plánuje v nasledujúcom období viaceré projekty na podporu exportu, uviedla vo štvrtok štátna tajomníčka MZVEZ SR Ingrid Brocková.



„Som veľmi hrdá na to, že slovenská diplomacia bola pri tom, keď firma Chirana Stará Turá uskutočnila prvý transfer technológie ventilátorov zo Slovenska do USA,“ zdôraznila Brocková. Rezort podporil napríklad aj vývoz diagnostických testov na COVID-19 spoločnosti MultiplexDX.



Dlhodobým zadaním ekonomickej diplomacie je podľa Brockovej prezentovať inovatívne a unikátne riešenia. „Naším úsilím je odpútať sa od brandu našej krajiny ako najlepšie ukrytej krajiny v strednej Európe,“ povedala štátna tajomníčka. Ministerstvo plánuje okrem iných projektov napríklad v prvom polroku budúceho roka zorganizovať prvé exportné fórum, čo má byť interaktívna strategická výmena názorov na to, čo je potrebné zmeniť v exportnej politike.



Možnosti regiónov má podporiť projekt Z regiónov do sveta. Každé dva mesiace by chcel rezort zorganizovať v niektorom z regiónov okrúhly stôl s podnikateľmi, zástupcami samospráv a navštíviť zahraničných investorov, ktorí v tomto regióne podnikajú. MZVEZ plánuje na tieto akcie pozývať aj veľvyslancov akreditovaných na Slovensku.



Veľvyslanci by podľa rezortu mohli pomôcť prezentovať Slovensko ako modernú inovatívnu krajinu. Už v budúcom týždni organizuje rezort za účasti veľvyslancov prezentačný deň práve vo firme MultiplexDX.



Ako pripomenul Pavol Čekan zo spoločnosti MultiplexDX, slovenská firma má problém podobné produkty predať v zahraničí. „Práve v tomto prípade je dôležité, že ministerstvo zahraničných vecí má ekonomických diplomatov alebo inovačných diplomatov,“ povedal Čekan. Firma sa podľa Čekana dostala s pomocou diplomatov do viac ako 20 krajín sveta, ako napríklad Jordánsko, Omán, Veľká Británia či Škandinávia.



„Branding Slovenska sa buduje v malom, na mikroúrovni. Je to o osobných príbehoch, o startupoch typu MultiplexDX, IPM Chirana, ktoré sa postupne dostávajú na mapu sveta,“ zdôraznil Marián Boček zo spoločnosti IPM. Chirana je podľa Bočeka „krásnym slovenským zázrakom“. „Je to firma, ktorej sa podarilo prvýkrát spraviť technologický transfer zo Slovenska do Ameriky,“ povedal. Ide podľa neho o prelomovú udalosť, ktorá bola v nedávnej minulosti nepredstaviteľná.