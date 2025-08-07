< sekcia Ekonomika
MZVEZ: Návrh viacročného finančného rámca zásadne vychyľuje rovnováhu
Rezort priblížil, že politika súdržnosti EÚ zostáva naďalej hlavnou prioritou SR.
Autor TASR
Bratislava 7. augusta (TASR) - Rastúce ambície európskych politík a veľký investičný deficit si vyžiadali návrh na zásadné zvýšenie objemu budúceho viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034. Návrh Európskej komisie však zásadným spôsobom vychyľuje doterajšiu rovnováhu medzi financovaním dlhodobých a osvedčených politík a financovaním narastajúceho počtu nových priorít. Vyplýva to z predbežného stanoviska k návrhu aktu Európskej únie (EÚ), ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
Rezort priblížil, že politika súdržnosti EÚ zostáva naďalej hlavnou prioritou SR. Z pohľadu Slovenska bude primeraná alokácia prostriedkov na túto politiku nevyhnutná na zníženie rozdielov medzi regiónmi a na podporu investícií a inovácií. Politika súdržnosti EÚ bude aj naďalej kľúčovou podmienkou úspechu jednotného trhu, ktorý je dôležitý pre globálnu konkurencieschopnosť Únie, skonštatoval predkladateľ materiálu.
V oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky Slovensko pozitívne vníma, že návrh obsahuje čiastočné vyrovnávanie výšky priamych platieb pre farmárov. Avšak rozsah navrhovaného vyrovnávania zhodnotil predkladateľ návrhu ako nedostatočný. SR ďalej zastáva názor, že nový Európsky fond pre konkurencieschopnosť musí zabezpečiť rovnaké príležitosti pre všetky členské štáty. Každá časť Európy musí mať príležitosť špecificky prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti EÚ, zdôraznil rezort.
SR ďalej pozitívne vníma návrhy na posilnenie programov zameraných na oblasti, ako migrácia, bezpečnosť občanov, obrana alebo infraštruktúra a prepojenia. V prípade Ukrajiny vidí opodstatnenosť vo vyčlenení špeciálnych finančných prostriedkov na infraštruktúrne projekty v rámci Nástroja na prepájanie Európy s cieľom prepojiť Ukrajinu s EÚ.
V súvislosti s príjmovou stranou rozpočtu EÚ je SR otvorená diskutovať o návrhoch nových vlastných zdrojov. Akákoľvek diskusia o nových vlastných zdrojoch však musí byť prepojená s celkovým balíkom návrhov súvisiacich s budúcim viacročným finančným rámcom a treba ju vnímať v širšom kontexte. Nové vlastné zdroje by nemali viesť k neúmernej záťaži pre menej prosperujúce členské štáty, dodal predkladateľ v materiáli.
