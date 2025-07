Novým veľvyslancom v Číne bude Milan Lajčiak

Bratislava 1. júla (TASR) - Slovenskú republiku bude v Čínskej ľudovej republike spolu s akreditáciou pre Mongolsko zastupovať nový veľvyslanec Milan Lajčiak. Na zastupiteľský úrad SR v Pekingu, ktorý v roku 1993 zakladal, sa vráti po tretí raz. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



„Lajčiak pôsobí na MZVEZ SR od jeho vzniku v roku 1993, je prvým slovenským veľvyslancom v Číne, ktorý je sinológom a hovorí po čínsky. Doteraz zastával funkciu slovenského veľvyslanca v Azerbajdžane,“ priblížil rezort diplomacie. Diplomat predtým viedol aj zastupiteľské úrady SR v Indonézii, Južnej Kórei aj Malajzii. Bol tiež poradcom prezidenta SR pre zahraničnopolitické otázky.



„Slovensko-čínske vzťahy sú založené na pragmatickej spolupráci, ktorú výrazne posilnila novembrová návšteva predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Číne s historicky najväčšou delegáciou ministrov a podnikateľov,“ povedal minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň pripomenul zrušenie vízovej povinnosti pre Slovákov, ktoré je aktuálne platné na 30 dní. Slovensko plánuje v Číne podľa MZVEZ otvoriť Slovenský inštitút v Pekingu.



Tvrdí, že Čína je takmer desaťročie najvýznamnejším obchodným partnerom Slovenska v Ázii s ročným obratom viac ako 11,3 miliardy eur, ktorý má stúpajúcu tendenciu. „Naša hospodárska spolupráca je doposiaľ zameraná na automobilový a elektrotechnický priemysel, ale postupne sa rozvíja aj v oblasti IT a logistiky. Medzi kľúčové čínske investície na Slovensku patria výstavba piatej automobilky vo Valalikoch a prvej slovenskej baterkárne v Šuranoch a mojím zámerom je ďalej pracovať na intenzívnej podpore slovenskej ekonomickej diplomacie,“ uviedol Lajčiak. Zastupiteľský úrad SR v Pekingu bude pod jeho vedením v úzkej koordinácii s generálnym konzulátom v Šanghaji a honorárnym konzulátom v Hongkongu. Usilovať sa budú o prilákanie ďalších čínskych investícií s vysokou pridanou hodnotou, ktoré by mali smerovať primárne do menej rozvinutých regiónov Slovenska, priblížil rezort diplomacie.



Slovensko bude podľa MZVEZ ďalej rozvíjať aj dialóg s Mongolskom, a to v súčinnosti s honorárnym konzulárnym úradom v hlavnom meste Ulanbátar. „Tento rok si obe krajiny zároveň pripomenuli 75. výročie nadviazania diplomatických stykov, pričom tradícia priateľských vzťahov vyplýva tiež z historickej skúsenosti viacerých občanov Mongolska, ktorí študovali na Slovensku,“ dodalo.