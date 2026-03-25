MZVEZ: SR víta podpis dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou
Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou odštartovali ešte v júli 2018.
Autor TASR
Bratislava 25. marca (TASR) - Po viac ako siedmich rokoch rokovaní podpísali predseda vlády Austrálie Anthony Albanese a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok (24. 3.) dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Austráliou. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) označil tento krok za významný míľnik v posilňovaní strategického partnerstva medzi EÚ a indopacifickým regiónom a potvrdenie významu otvoreného a pravidlami riadeného medzinárodného obchodu. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Podpis dohody je jasným signálom, že EÚ aj Austrália majú záujem prehlbovať svoje hospodárske a politické vzťahy. Ide o modernú obchodnú dohodu, ktorá reflektuje aktuálne globálne výzvy a potrebu diverzifikácie obchodných partnerstiev. Pre Slovensko je dohoda významná predovšetkým v oblasti elektromobility a rovnako z hľadiska zvýšenia konkurencieschopnosti slovenských výrobcov na austrálskom trhu,“ uviedol minister.
Šéf slovenskej diplomacie v tejto súvislosti doplnil, že zrušenie päťpercentného dovozného cla na všetky európske automobily a súčasné zvýšenie hranice luxusnej dane pre elektrické vozidlá na 120.000 austrálskych dolárov umožní, aby približne 75 percent exportov elektromobilov z Európskej únie bolo úplne oslobodených od dane. „Podľa Európskej komisie môžu úspory na clách pre exportérov z EÚ dosiahnuť približne jednu miliardu eur už v prvom roku platnosti dohody, pričom najvýznamnejší efekt sa prejaví práve v segmente elektromobilov,“ dodal rezort.
V súvislosti s podpisom dohody zároveň minister pripomenul, že Austrália pre EÚ zostáva kľúčovým partnerom v indopacifickom regióne. „Rozhodnutie našej vlády znovuotvoriť veľvyslanectvo SR v Canberre sa ukazuje ako správny krok, ktorý prichádza v správnom čase. V kontexte posilňovania strategického partnerstva medzi EÚ a Austráliou môže prispieť k prehlbovaniu vzťahov Slovenska nielen s Austráliou, ale aj s celým indopacifickým regiónom,“ poznamenal.
Blanár tiež ocenil podpis dohody v oblasti bezpečnosti a obrany, ktorú označil za rámec pre prehĺbenie spolupráce pri riešení globálnych bezpečnostných výziev vrátane oblastí kybernetickej bezpečnosti, boja proti terorizmu či hybridným hrozbám.
Rokovania o dohode o voľnom obchode medzi EÚ a Austráliou odštartovali ešte v júli 2018. Podpis dohody nadväzuje na úspešné uzavretie rokovaní o dohodách o voľnom obchode EÚ s ďalšími partnermi v indopacifickom regióne - Indonéziou v septembri 2025 a s Indiou v januári 2026, ozrejmil rezort.
