American Airlines si objednali viac Boeingov 737 Max

Fort Worth 2. februára (TASR) - Letecká spoločnosť American Airlines v stredu oznámila, že plánuje využiť opcie na nákup ďalších 30 lietadiel Boeing 737 MAX a zároveň odložiť dodávku Boeingov 787, väčších lietadiel, ktoré zápasia s výrobnými chybami.



Letecká spoločnosť očakáva, že polovicu lietadiel 737 Max dostane v budúcom roku a druhú polovicu v roku 2024. Finančné podmienky neboli zverejnené.



To je ďalšia objednávka pre Boeing po veľkej objednávke osobných a nákladných lietadiel od Qatar Airways začiatkom tohto týždňa, informuje TASR na základe správy AP.



American Airlines zároveň uviedli, že odložia dodávky nezverejneného počtu väčších lietadiel 787, ktoré sa mali začať minulý mesiac. Tieto dodávky však stroskotali pre problémy vo výrobe. Podľa leteckej spoločnosti bol začiatok dodávok presunutý na 4. štvrťrok a má pokračovať do roku 2027. Ale aj tento harmonogram by sa mohol zmeniť "na základe rôznych potenciálnych faktorov vrátane oneskorenia výroby zo strany výrobcu," uviedli aerolínie.



Boeing sa snaží odstrániť výrobné chyby na modeli 787, ktorý nazýva Dreamliner. Americký koncern zastavil dodávky týchto strojov koncom roka 2020, potom ich nakrátko obnovil a v máji 2021 ich opäť zastavil.



Spoločnosť American Airlines vlani v decembri uviedla, že v lete 2022 neuskutoční niektoré medzinárodné lety, pretože nedostala modely 787, ktoré očakávala, že bude mať vo svojej flotile.