N. Calvinová: Rast španielskej ekonomiky sa v 2. kvartáli zrýchlil

Madrid 27. júna (TASR) - Španielska ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli vyššie tempo rastu než za prvé tri mesiace roka. Uviedla to v pondelok španielska ministerka hospodárstva Nadia Calvinová, čo by malo vylepšiť pôvodne zhoršené údaje o vývoji ekonomiky za celý rok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Španielska ekonomika sa v minulom roku zotavila po historickom prepade v pandemickom roku 2020, v ktorom klesla o 10,8 %. Za minulý rok vzrástla podľa posledných odhadov o 5,1 %. V tomto roku mala podľa pôvodných odhadov vlády zrýchliť rast na 7 %, po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu však Španielsko zhoršilo prognózu na rast na úrovni 4,3 %.



Odhad centrálnej banky je ešte pesimistickejší. Ako uviedla začiatkom júna, vzhľadom na situáciu na Ukrajine a vplyv koronavírusového variantu omikron na začiatku roka počíta s tým, že rast ekonomiky bude v roku 2022 o 0,4 percentuálneho bodu slabší, než pôvodne predpokladala. V predchádzajúcej prognóze stanovila banka rast španielskej ekonomiky na úrovni 4,5 %, najnovšie počíta s tohtoročným rastom o 4,1 %.



Minulý týždeň španielsky štatistický úrad revidoval výsledky vývoja ekonomiky za 1. kvartál, a to mierne smerom nadol. Podľa konečných údajov štatistického úradu vzrástla španielska ekonomika v 1. štvrťroku medzikvartálne o 0,2 %, zatiaľ čo predbežný odhad poukazoval na rast na úrovni 0,3 %. To znamená výrazné spomalenie rastu oproti záveru minulého roka, keď vo 4. kvartáli ekonomika vzrástla o 2,2 %.



Aj medziročne rástla španielska ekonomika v 1. štvrťroku o niečo slabšie, než uvádzal predbežný odhad. Štatistici v aprílovej prognóze stanovili rast na 6,4 %, podľa konečných údajov však dosiahol 6,3 %. Oproti vývoju v poslednom kvartáli minulého roka sa však tempo rastu zrýchlilo, keď vo 4. štvrťroku vzrástla ekonomika medziročne o 5,5 %.