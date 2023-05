N. Kashkari: Vyššie úrokové sadzby budú možno potrebné dlhší čas

Minneapolis 11. mája (TASR) - Dlhšie obdobie vysokých úrokových sadzieb síce môže pre banky znamenať väčší stres, v prípade zotrvávania inflácie na vysokej úrovni však bude takýto vývoj nevyhnutný. Povedal to vo štvrtok prezident Federálnej rezervnej banky v Minneapolise Neel Kashkari. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Vidieť, že inflácia sa postupne zmierňuje, stále je však dosť vysoká," povedal Kashkari na podujatí na Northern Michigan University v Marquette. To znamená, že aj opatrenia sa tomu budú musieť prispôsobiť, dodal.



Americká centrálna banka zvýšila minulý týždeň kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 5 % až 5,25 %. To znamená desiate sprísnenie menovej politiky od marca 2022, pričom kľúčová sadzba za ten čas vzrástla celkovo o päť percentuálnych bodov na najvyššiu úroveň od augusta 2007.