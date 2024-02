N. Kurilla: Kanada a SR môžu prepojiť sily v digitálnej transformácie

Toronto 1. februára (TASR) - Kanada a Slovensko môžu prepojiť sily v oblasti digitálnej transformácie, podpory zelených technológií a inovácií. Taktiež aj s vecami, ktoré súvisia s biotechnológiami a pracovnými miestami v budúcnosti. Uviedol to poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla v Toronte na slovensko-kanadskom biznis fóre.



"Oblasť zelenej tranzície, keď sa hovorí o dekarbonizácii nášho energeticky intenzívneho priemyslu, tak práve Kanada môže byť pre nás inšpiráciou, ako takéto podniky dekarbonizovať, modernizovať, zároveň ako využiť tie moderné technológie na to, aby sme boli ohľaduplnejší k životnému prostrediu, k zmene klímy, ale zároveň zachovali aj pracovné miesta a pozície, ktoré budú kompatibilné so zelenou budúcnosťou," skonštatoval Kurilla. Fórum je podľa neho dôležité na to, aby Slovensko dokázalo ponúknuť svoje možnosti, ako sa zapojiť do modernizačných procesov.



Námestníčka ministra pre rozvoj drobného podnikania Nina Tangriová vo svojom príhovore na biznis fóre uviedla, že SR je lídrom v kľúčových sektoroch, ktoré sú v súlade s ekonomickými prioritami kanadskej provincie Ontário. Ide napríklad o automatizáciu, automobilový priemysel, čisté technológie a informačné technológie. V oblasti jadrovej energie vidí veľký potenciál pre partnerstvo v malých modulárnych reaktoroch.



"Momentálne pracujeme so spoločnosťou Ontario power výrobu energie na pokročilé plánovanie a licencovanie pre tri ďalšie malé modulárne reaktory v ich jadrovom areáli Darlington východne od Toronta, čím sa ich celkový počet po uvedení do prevádzky v roku 2020 až 2034 zvýši na štyri," priblížila Tangriová. Do roku 2036 majú podľa nej tieto štyri bloky potenciál produkovať viac ako 1200 megawattov elektriny bez emisií, čo zodpovedá napájaniu 1,2 milióna domácností.



"Slovenské a ontárijské spoločnosti môžu dosiahnuť veľa, získať neprekonateľnú konkurenčnú výhodu, získať prístup k novým trhom a zákazníkom a vzájomne využiť svoje výhody," podotkla námestníčka ministra.



Marián Gazdík, partner vo firme, ktorá investuje do klimatických technológií po celom svete, poukázal, že technológie sa musia transformovať na udržateľné. Európska únia (EÚ) je podľa neho v tomto smere ďalej ako USA, Kanada či Ázia. "Čo je dobré, je to, že technológie, ktoré sú v Kanade, sú v oblasti IT veľmi pokročilé a teraz sa posúvajú postupne na tie zelené technológie, v čom sme u nás pomerne dobrí. Ak budeme spolupracovať a ten výskum a vývoj, ktorý tu majú, budeme prepájať na slovenské firmy, ktoré majú tiež zaujímavé výsledky zo Slovenska aj v rámci EÚ, tak to bude veľmi dobrý progres," povedal Gazdík.



Má tiež dobrý pocit z rokovaní v Ottawe. "Vidíme asi tri alebo štyri firmy z nášho portfólia, ktoré budú mať do konca roka, dúfam, nejakú spoluprácu s miestnymi firmami," poznamenal Gazdík.





(osobitná spravodajkyňa TASR Lenka Farkašová)