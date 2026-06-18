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N. Módí: V rokovaniach o obchodnej dohode s USA nastal významný pokrok
Washington a Naí Dillí si stanovili cieľ zvýšiť objem vzájomného obchodu na 500 miliárd dolárov (431,37 miliardy eur) do roka 2030.
Autor TASR
Naí Dillí 18. júna (TASR) - V rokovaniach o obchodnej dohode medzi Indiou a Spojenými štátmi nastal významný pokrok, vyhlásil vo štvrtok indický premiér Naréndra Módí po stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Obaja lídri rokovali v stredu (17. 6.) na okraj samitu skupiny G7 vo francúzskom meste Évian-les-Bains. „Lídri s osobitným uspokojením vzali na vedomie významný pokrok dosiahnutý v rokovaniach o dočasnej bilaterálnej obchodnej dohode,“ uviedlo vo vyhlásení indické ministerstvo zahraničných vecí. Na otázku, či sú USA a India blízko k obchodnej dohode, Trump novinárom odpovedal, že sú „veľmi blízko“. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer má navštíviť Indiu budúci týždeň.
Washington a Naí Dillí si stanovili cieľ zvýšiť objem vzájomného obchodu na 500 miliárd dolárov (431,37 miliardy eur) do roka 2030. Obe krajiny dosiahli predbežnú dohodu už vo februári, rokovania však následne uviazli na sporoch o clá a prístup na trhy.
(1 EUR = 1,1591 USD)
Obaja lídri rokovali v stredu (17. 6.) na okraj samitu skupiny G7 vo francúzskom meste Évian-les-Bains. „Lídri s osobitným uspokojením vzali na vedomie významný pokrok dosiahnutý v rokovaniach o dočasnej bilaterálnej obchodnej dohode,“ uviedlo vo vyhlásení indické ministerstvo zahraničných vecí. Na otázku, či sú USA a India blízko k obchodnej dohode, Trump novinárom odpovedal, že sú „veľmi blízko“. Obchodný splnomocnenec USA Jamieson Greer má navštíviť Indiu budúci týždeň.
Washington a Naí Dillí si stanovili cieľ zvýšiť objem vzájomného obchodu na 500 miliárd dolárov (431,37 miliardy eur) do roka 2030. Obe krajiny dosiahli predbežnú dohodu už vo februári, rokovania však následne uviazli na sporoch o clá a prístup na trhy.
(1 EUR = 1,1591 USD)