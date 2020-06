Ekonóm: Globálnu ekonomiku nečaká rýchle zotavenie po koronakríze

Hamburg 14. júna (TASR) - Prominentný americký ekonóm Nouriel Roubini nepočíta s rýchlym zotavením globálnej ekonomiky po koronakríze. Zlá situácia podľa neho spôsobí, že protesty v USA budú pokračovať aj v lete. Predpovedá, že aj Európu čakajú roky ťažkostí.



Roubini upozornil, že koronakríza spôsobila prudší ekonomický prepad než Veľká hospodárska kríza v 30. rokoch minulého storočia. Terajší kolaps však bol oveľa rýchlejší. Mnohí si podľa neho síce myslia, že ekonomika sa rýchlo zotaví, "ale to je omyl".



"Samozrejme, že uvidíme rast v druhej polovici roka. Ale ten nebude skutočný, bude to len zdanie. Ekonomika padla tak prudko, že je prakticky nevyhnutné, aby sa opäť v istej chvíli oživila. Ale to v žiadnom prípade nevykompenzuje ten pád. Ekonomika USA bude ešte na konci roka 2021 pod úrovňou zo začiatku roka 2020," povedal Roubini v rozhovore pre nemecký Spiegel.



Miera nezamestnanosti v USA skôr, než opäť začne klesať, sa ustáli na 16 % až 17 %, pričom počas finančnej krízy to bolo len 10 %. Upozornil, že optimizmus na trhu po to, čo sa v máji v USA vytvorilo 2,4 milióna pracovných miest, je falošný. "Tvorba pracovných miest dosiahla v máji len 2,4 milióna po strate 42 miliónov pracovných miest v uplynulých niekoľkých mesiacoch. A skutočná miera nezamestnanosti je oveľa vyššia, než ukazujú oficiálne čísla."



Prudké zotavenie akciového trhu je podľa neho takisto ilúziou. "Akciový trh klame sám seba. Investori stávkujú na to, že prídu ďalšie stimulačné balíky a že zotavenie ziskov bude mať tvar písmena V. Ale pre ľudí tu v USA to nič neznamená."



Roubini tiež počíta s tvrdým brexitom. Na základe rozhovorov s predstaviteľmi britskej vlády je presvedčený, že Londýn nepredĺži rokovania o budúcich vzťahoch a že nechce uzavrieť dohodu o voľnom obchode, aká existuje medzi Európskou úniou (EÚ) a Kanadou. "Vláda skutočne chce jasný rez. To je, samozrejme, šialené. Kolóny nákladných áut sa budú hromadiť na hraniciach, európsky akciový trh prudko padne rovnako ako britská ekonomika a európska ekonomika padne tiež, aj keď nie tak výrazne."