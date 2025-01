N. Tangen: Najväčším rizikom pre finančné trhy sú inflačné tlaky v USA

Davos 23. januára (TASR) - Najväčším rizikom pre svetové finančné trhy v tomto roku sú inflačné tlaky v USA. Povedal to na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose šéf nórskeho štátneho investičného fondu Nicolai Tangen. Informovala o tom agentúra Reuters.



Na otázku médií, kde sú najväčšie riziká pre finančné trhy v roku 2025, Tangen uviedol: "Inflačné tlaky v dôsledku toho, čo sa momentálne deje v USA". Za ďalšie riziko považuje šéf najväčšieho štátneho investičného fondu na svete, ktorého hodnota dosahuje 1,8 bilióna USD (1,72 bilióna eur), úroveň globálneho vládneho dlhu.



"Je to o tom, či sa dostanete do bodu, keď investori zhodnotia, že vládne dlhy jednotlivých krajín sú už príliš vysoké a budú od vlád požadovať omnoho vyššie úroky," povedal na konferencii Reuters NEXT Newsmaker v rámci WEF.



Fond, ktorý investuje príjmy Nórska z exportu ropy a plynu, vlastní podiely v takmer 9000 spoločnostiach vo viac než 70 krajinách sveta. Bol založený v roku 1990 a jeho cieľom je udržať nórsky sociálny systém solventný aj v prípade poklesu príjmov z vývozu energií.



(1 EUR = 1,0443 USD)