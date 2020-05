Na 1000 Slovákov pripadá 321 obývaných bytov,dostupnosť bytov je slabá

Bratislava 12. mája (TASR) – Na 1000 obyvateľov na Slovensku pripadá 321 obývaných bytov, pričom priemer EÚ15 je 416 a priemer V3 je 373. Dostupnosť bývania je teda slabá, konštatujú to autori materiálu Revízia výdavkov na skupiny ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Na túto revíziu sa odvoláva aj Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v Správe o implementácii Agendy 2030, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).



Autori revízie upozornili na nízku fyzickú dostupnosť nájomného bývania s regulovaným nájmom i nedostatok bývania s trhovým nájmom. V podnájme žilo v roku 2018 podľa prieskumu EU SILC deväť percent populácie Slovenska. „Išlo o druhý najnižší podiel v rámci EÚ. V nájomnom bývaní s regulovaným nájmom žilo iba 1,2 % populácie v porovnaní s priemerom EÚ15 na úrovni 8,5 % a priemerom V3 na úrovni 8,8 %,“ napísali v materiáli.



V kontexte výstavby nových nájomných bytov s regulovaným nájmom došlo za posledných 10 rokov k výraznému spomaleniu. „Kým v roku 2007 bolo dokončených vo vlastníctve samosprávy 3149 bytov, v roku 2018 to bolo už iba 195 bytov,“ upozornili. Ako však dodali, tento pokles môže do určitej miery odzrkadľovať aj rastúcu preferenciu samospráv kupovať už hotové byty, a teda výstavbu prenechať súkromnému sektoru. Klesá však aj počet bytov podporených štátnou dotáciou. V roku 2006 ich bolo podporených 3569, ale v roku 2018 iba 1385.



Autori materiálu si myslia, že pri rozširovaní fondu nájomného bývania s regulovaným nájmom môžu samosprávy čeliť viacerým prekážkam. Ide napríklad o nedostatok vhodných pozemkov vo vlastníctve miest a obcí. „S účinnosťou od 1. januára 2020 môžu obce na účel kúpy pozemkov na nájomné bývanie využiť zvýhodnené úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB),“ upozornili s tým, že obce však často odrádza byrokracia spojená s podávaním žiadostí o poskytnutie podpory.



Ako uviedol ÚPVII v materiáli o Agende 2030, jedným z nástrojov na zlepšenie prístupu k primeranému bývaniu by sa mohli čoskoro stať aj sociálne podniky bývania. Tie je možné na základe zákona o sociálnej ekonomike zakladať od mája 2018, doteraz je však registrovaný iba jeden sociálny podnik bývania.