< sekcia Ekonomika
Na Agrokomplexe sa začala Národná výstava hospodárskych zvierat
Na Národnej výstave hospodárskych zvierat si návštevníci môžu pozrieť ovce, kozy, ošípané, kone, hydinu, králiky i holuby.
Autor TASR
Nitra 4. septembra (TASR) - Na výstavisku Agrokomplex v Nitre sa vo štvrtok začal 18. ročník Národnej výstavy hospodárskych zvierat. Ako pripomenuli organizátori, aktuálny ročník ovplyvnila nákaza slintačky a krívačky, preto v expozícii chýba hovädzí dobytok. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) pri otváraní výstavy pripomenul, že nákaza bola ťažkou skúškou, ktorá zasiahla celú živočíšnu výrobu.
„Napriek tomu sa výstava koná. To je dôkaz, že slovenskí chovatelia majú vytrvalosť, odhodlanie a zodpovednosť. Vďaka ich práci tu môžeme vidieť stovky iných druhov zvierat, ktoré sú živým svedectvom o bohatstve našej poľnohospodárskej tradície,“ skonštatoval minister.
Na Národnej výstave hospodárskych zvierat si návštevníci môžu pozrieť ovce, kozy, ošípané, kone, hydinu, králiky i holuby. „Nejde však len o prezentáciu chovov. Výstava pripomína, že kvalita a zdravie hospodárskych zvierat nie je samozrejmosťou, ale výsledkom systematickej práce a zodpovedného prístupu. Skúsenosť z tohto roka nás učí, že iba spoločne, chovatelia, štát, odborníci a verejnosť, dokážeme odolať krízam a udržať stabilitu slovenského poľnohospodárstva,“ dodal minister.
Aj keď na aktuálnom ročníku výstavy hospodárskych zvierat chýba hovädzí dobytok, návštevníci výstaviska môžu vidieť sochu býka v nadživotnej veľkosti. Dielo bolo vytvorené podľa živého zvieraťa a jeho tvorcovia na ňom pracovali približne pol roka. Socha z farmy pri Krupine má okrem iného symbolizovať tradíciu chovu dobytka v regióne.
„Napriek tomu sa výstava koná. To je dôkaz, že slovenskí chovatelia majú vytrvalosť, odhodlanie a zodpovednosť. Vďaka ich práci tu môžeme vidieť stovky iných druhov zvierat, ktoré sú živým svedectvom o bohatstve našej poľnohospodárskej tradície,“ skonštatoval minister.
Na Národnej výstave hospodárskych zvierat si návštevníci môžu pozrieť ovce, kozy, ošípané, kone, hydinu, králiky i holuby. „Nejde však len o prezentáciu chovov. Výstava pripomína, že kvalita a zdravie hospodárskych zvierat nie je samozrejmosťou, ale výsledkom systematickej práce a zodpovedného prístupu. Skúsenosť z tohto roka nás učí, že iba spoločne, chovatelia, štát, odborníci a verejnosť, dokážeme odolať krízam a udržať stabilitu slovenského poľnohospodárstva,“ dodal minister.
Aj keď na aktuálnom ročníku výstavy hospodárskych zvierat chýba hovädzí dobytok, návštevníci výstaviska môžu vidieť sochu býka v nadživotnej veľkosti. Dielo bolo vytvorené podľa živého zvieraťa a jeho tvorcovia na ňom pracovali približne pol roka. Socha z farmy pri Krupine má okrem iného symbolizovať tradíciu chovu dobytka v regióne.