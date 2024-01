Na akciové trhy sa minulý rok vrátil optimizmus a výrazne vzrástli

Bratislava 8. januára (TASR) - Po náročnom predchádzajúcom roku sa vlani na akciové trhy vrátil optimizmus a významne rástli, najmä v prvom polroku a v posledných dvoch mesiacoch roka. Pod tento pozitívny vývoj sa podpísalo viacero faktorov. Jedným z najdôležitejších bola spomaľujúca inflácia, ktorá umožnila centrálnym bankám ukončiť cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, zhodnotil vedúci produkt manažmentu Tatra Asset Managementu (TAM) Martin Smrek.



Pripomenul, že do roku 2023 vstupovali investori s nádejou, že negatívny rok 2022 so súčasnými poklesmi akcií aj dlhopisov sa nebude opakovať. Spoliehali sa na to, že akcie väčšinou nemajú dva negatívne roky po sebe. "To naštartovalo akciové trhy už od prvých januárových dní. Ani pokračujúci rast úrokových sadzieb zo strany centrálnych bánk neznechutil investorov, keďže očakávania blížiaceho sa konca cyklu ich zvyšovania sa stupňovali," priblížil Smrek.



Akciové trhy sa tak nadýchli k významným nárastom, keď najmä v prvých šiestich mesiacoch minulého roka vymazali väčšinu predchádzajúcich poklesov. Výrazne podľa odborníka rezonovala téma umelej inteligencie a spoločnosti generujúce zisky z tejto technológie tak ťahali trh nahor. Pridali sa k nim aj viacerí technologickí giganti.



"Počas leta sa akcie významnejšie nepohli. September následne potvrdil povesť mesiaca, v ktorom sa akciám spravidla nedarí. S poklesmi sa pridal aj október, po jeho skončení však akciové trhy zavelili k nečakanej otočke. V novembri sa akciové trhy v jednom bode otočili a do konca roka predviedli impozantný rast," doplnil Smrek.



Americký index Dow Jones Industrial Average tak v závere roka vytvoril nové historické maximum a indexu S&P 500 k novému maximu veľa nechýbalo, keď jeho ročná výkonnosť presiahla 20 percent. Zhodnoteniu kraľovali technologický index Nasdaq Composite s výkonnosťou cez 40 percent a japonské akcie, ktoré sa blížili k 30 percentám, vyčíslil odborník.



Naopak, dlhopisy minulý rok podľa Smreka zaostali za akciami. Väčšinu roka ich výnosy rástli, následkom čoho ich ceny klesali. To platilo predovšetkým pri dlhopisoch s dlhšími splatnosťami, tie s krátkymi už dokázali investorom zarábať.



Uplynulý rok tak z pohľadu akciových trhov ukázal viaceré pozitíva. "Inflácia postupne oslabovala z dvojciferných hodnôt a blíži sa k cieľu centrálnych bánk, ktorým to umožní ukončiť zvyšovanie úrokových sadzieb. Už len samotné plány na ich znižovanie v roku 2024 boli vetrom do plachiet akciovej rely v závere roka," vysvetlil Smrek.



Pozitívom bolo podľa neho aj rozšírenie počtu firiem, ktoré ťahali akciové indexy nahor. Kým v prvej polovici roka sa pod rast podpísalo iba niekoľko veľkých technologických firiem, vývoj v závere roka bol už "širokospektrálny".



Veľkou témou v tomto roku bude podľa odborníka globálne spomaľovanie ekonomického rastu. "Hlavnou otázkou je, či sa najväčším ekonomikám sveta podarí zrealizovať "mäkké pristátie" bez hlbokej recesie. Nepríjemnou je skutočnosť, že geopolitické napätie a polarizácia sveta neustupuje," upozornil Smrek.