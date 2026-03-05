< sekcia Ekonomika
Na aké pracovné ponuky reagujú muži a ženy? Toto zistila analýza
Rozdiel v platoch mužov a žien je na Slovensku podľa údajov Eurostatu nad priemerom Európskej únie (EÚ), keď ženy zarábajú približne o 16 % menej.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. marca (TASR) - Ženy na Slovensku častejšie ako muži reagujú na pracovné ponuky v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti, administratíve, personalistike, ekonomike a školstve. Muži naopak dominujú pri inzerátoch z elektrotechniky a energetiky, strojárstva, informačných technológií či automobilového priemyslu. Vyplynulo to z analýzy portálu Profesia.sk pri príležitosti Medzinárodného dňa žien.
Rozdiel v platoch mužov a žien je pritom na Slovensku podľa údajov Eurostatu nad priemerom Európskej únie (EÚ), keď ženy zarábajú približne o 16 % menej. Dôvodom je podľa analýzy okrem kariérnych prestávok z dôvodu rodičovstva či nižšieho zastúpenia žien na manažérskych pozíciách aj historicky vyššia koncentrácia žien v horšie platených profesiách.
V reakciách na pracovné ponuky najvýraznejšie prevažujú ženy pri pozíciách kozmetičiek, zubných asistentiek, zdravotných sestier, zdravotníckych asistentiek či učiteliek v materskej škole. Muži zasa dominujú pri inzerátoch na stavebných zámočníkov, sadrokartonistov, autoelektrikárov, vodičov kamiónu či elektrikárov.
Pohľad na mzdy podľa dát portálu Platy.sk ukázal výrazné rozdiely aj v odmeňovaní. Spomedzi desiatich pozícií, pri ktorých v záujme výrazne dominujú ženy, prekročila priemerný základný mesačný plat 1500 eur v hrubom len jedna. V „mužskej“ top desiatke naopak iba jedna pozícia túto hranicu nedosiahla. Priemerný plat hlavnej zdravotnej sestry je 1710 eur, zdravotné sestry zarábajú v priemere 1430 eur mesačne a zubné asistentky približne o 100 eur menej. Medzi pozíciami s výrazne vyšším záujmom mužov sú najlepšie platení tesári s priemerom 2220 eur mesačne, viac ako 1600 eur dosahujú v priemere aj stavební zámočníci, murári, autoklampiari, opravári či sadrokartonisti.
Pri vyjednávaní o mzde by sa mali uchádzačky aj uchádzači podľa HR Business Partnerky v Alma Career Slovakia Zuzany Kaňuchovej opierať o dáta, nie o subjektívny pocit. „Diskusia o plate by nemala byť vnímaná ako konflikt, ale ako profesionálny rozhovor o hodnote práce. Z praxe vidím, že ženy bývajú pri nastavovaní svojich mzdových očakávaní často opatrnejšie,“ uviedla. Kariérna prestávka z dôvodu rodičovstva podľa nej nemá automaticky znamenať oslabenie pozície na trhu práce, keďže skúsenosti získané počas rodičovstva majú reálnu hodnotu. Pomôcť môžu napríklad platové prieskumy, ktoré ukazujú reálne rozpätia miezd na trhu, doplnila.
Rozdiel v platoch mužov a žien je pritom na Slovensku podľa údajov Eurostatu nad priemerom Európskej únie (EÚ), keď ženy zarábajú približne o 16 % menej. Dôvodom je podľa analýzy okrem kariérnych prestávok z dôvodu rodičovstva či nižšieho zastúpenia žien na manažérskych pozíciách aj historicky vyššia koncentrácia žien v horšie platených profesiách.
V reakciách na pracovné ponuky najvýraznejšie prevažujú ženy pri pozíciách kozmetičiek, zubných asistentiek, zdravotných sestier, zdravotníckych asistentiek či učiteliek v materskej škole. Muži zasa dominujú pri inzerátoch na stavebných zámočníkov, sadrokartonistov, autoelektrikárov, vodičov kamiónu či elektrikárov.
Pohľad na mzdy podľa dát portálu Platy.sk ukázal výrazné rozdiely aj v odmeňovaní. Spomedzi desiatich pozícií, pri ktorých v záujme výrazne dominujú ženy, prekročila priemerný základný mesačný plat 1500 eur v hrubom len jedna. V „mužskej“ top desiatke naopak iba jedna pozícia túto hranicu nedosiahla. Priemerný plat hlavnej zdravotnej sestry je 1710 eur, zdravotné sestry zarábajú v priemere 1430 eur mesačne a zubné asistentky približne o 100 eur menej. Medzi pozíciami s výrazne vyšším záujmom mužov sú najlepšie platení tesári s priemerom 2220 eur mesačne, viac ako 1600 eur dosahujú v priemere aj stavební zámočníci, murári, autoklampiari, opravári či sadrokartonisti.
Pri vyjednávaní o mzde by sa mali uchádzačky aj uchádzači podľa HR Business Partnerky v Alma Career Slovakia Zuzany Kaňuchovej opierať o dáta, nie o subjektívny pocit. „Diskusia o plate by nemala byť vnímaná ako konflikt, ale ako profesionálny rozhovor o hodnote práce. Z praxe vidím, že ženy bývajú pri nastavovaní svojich mzdových očakávaní často opatrnejšie,“ uviedla. Kariérna prestávka z dôvodu rodičovstva podľa nej nemá automaticky znamenať oslabenie pozície na trhu práce, keďže skúsenosti získané počas rodičovstva majú reálnu hodnotu. Pomôcť môžu napríklad platové prieskumy, ktoré ukazujú reálne rozpätia miezd na trhu, doplnila.