Na Amazone si najviac cením priamosť a otvorenosť

Sereď 28. júna (OTS) - Baví ju práca s ľuďmi, a preto prechod z oblasti gastronómie a hotelierstva na HR oddelenie v seredskom Amazone vníma ako logický krok.Barbora po strednej škole odišla na tri roky do Francúzska spraviť si Higher national diploma v oblasti gastronómie a následne v nej aj pracovala – neskôr dokonca už na manažérskej pozícii. Jej plány, tak ako mnohým, však pozmenila pandémia a keďže je z Trnavy, rozhodla sa skúsiť prácu v Amazone. Keď v roku 2020 do logistického centra nastupovala, myslela si, že pôjde len o dočasné riešenie, no v Amazone je spokojná už tretí rok.Foto: AmazonV Amazone začínala na vstupnej pozícii na oddelení zákazníckych vratiek, kde kontrolovala vrátený tovar od zákazníkov a posudzovala, či môže ísť ďalej do predaja. Následne sa po úspešnom pohovore presunula na HR oddelenie, kde začínala ako poradca pre zamestnancov a od februára tohto roku pôsobí ako dočasný HR Partner, kde poskytuju priamu podporu pre manažérov a pracuje na rôznych projektoch:,“ hodnotí Barbora. Vyhovuje jej hlavne úprimnosť a priamosť zamestnancov.,“ dodáva.Foto: AmazonPo zvyknutí si na pracovné procesy sa rozhodla ďalej pokračovať v štúdiu a zároveň sa nechcela úplne odkloniť od svojho dovtedajšieho smerovania. „Práve toto je faktor, ktorý jej v predošlom zamestnaní chýbal.,“ dodáva. V rámci psychohygieny pri práci s ľuďmi ale občas uprednostní aj samotu. „vyratúva svoje záľuby Barbora. V trávení voľného času využíva aj benefity Amazonu. „dodáva.Foto: AmazonBarbora je človek, ktorý sa vám prvý deň v práci snaží urobiť krajším. Je totiž spoluzodpovednou osobou za nábor zamestnacov priamo do kmeňového stavu. Stará sa o to, aby bol prvý deň nových zamestnancov v Amazone úspešný, privíta ich, oboznamuje ich so zásadami vedenia spoločnosti Amazon, predstaví im vedenie spoločnosti ako i všetky ponúkané benefity a zároveň ich oboznámi so základnými pravidlami a internými smernicami. Taktiež dbá o to, aby boli zamestnanci správne a načas prihlásení do sociálnej a zdravotnej poisťovne. No a tento mesiac sa sama zúčastní interného pracovného pohovoru, kde sa pokúša o permanentnú pozíciu HR Partnera. Pozitívne vníma aj návrat k spoločným stretnutiam a teambuildingom.,“ uzatvára Barbora.