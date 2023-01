Na aukciách v Česku sa vlani predalo umenie za 1,6 miliardy korún

Praha 7. januára (TASR) - Pri pohľade na padajúce akcie, vojnu a infláciu sa investície do umenia či zberateľských predmetov javia atraktívnejšie, než kedykoľvek predtým. V Česku sa vlani alternatívnym investíciám darilo, keď investori a zberatelia na aukciách výtvarného umenia minuli približne 1,6 miliardy Kč (66,52 milióna eur). A očakáva sa, že týmto investíciám sa bude dariť aj naďalej. Informoval o tom server iDNES.cz.



"Tí, ktorí majú peniaze, berú umenie a zberateľské predmety ako bezpečný prístav," povedal Martin Jaroš, šéf Portu Gallery, platformy zameranej na investovanie do umenia. Alternatívne investície zažili podľa neho rozkvet už v období pandémie. "Vtedy veľa vecí muselo prejsť do online priestoru a viaceré diela sa začali predávať na internete. Ľudia zároveň sedeli doma a mali čas sa tým zaoberať. Premýšľali, ako investovať. Práve v tomto období zažili alternatívne investície obrovský rozmach," povedal Jaroš v rozhovore pre iDNES.cz.



Že sa tomuto segmentu darí, dokazuje aj minuloročný aukčný rekord. Obraz Bohumila Kubištu Staropražský motív sa koncom mája vydražil za neuveriteľných viac než 123 miliónov Kč.



Úspech obrazu by podľa Valérie Dvořákovej, Art špecialistky J&T Banky a kurátorky Galerie Magnus Art, mohol nastoliť trend aj do ďalších rokov. "Vzhľadom na úspech geometrickej abstrakcie a povojnového umenia v posledných rokoch vo všeobecnosti predpokladám, že tento segment bude ďalej rásť, a to ako jeho množstvo, tak kladivkové ceny," naznačila expertka ďalší vývoj.



Stále lákavejšie by investície do umenia mohli byť v budúcich rokoch aj pre nováčikov a mladšie generácie. "Všetko naznačuje tomu, že sa k investovaniu do umenia odhodláva stále viac nováčikov, často z generácie dnešných tridsiatnikov a štyridsiatnikov," odhaduje ďalší trend Dvořáková.



Investične zaujímavý môže byť aj alkohol. "Vojna ukázala, že môže nastať situácia, ktorá ľudí donúti opustiť domov. Preto bol aj teraz záujem o hodinky a ďalšie predmety, ktoré je možné ľahko naložiť do auta, predať v zahraničí a začať život inde. To isté platí aj v prípade alkoholu," vysvetľuje Martin Žufánek, majiteľ rovnomenného liehovaru. Z globálneho pohľadu sú podľa neho investične najatraktívnejšie whisky alebo rum, o ktoré je záujem aj medzi zahraničnými investormi. Svoj investičný alkohol však vyrábajú aj v Žufánku, kde je v tomto smere vlajkovou loďou limitovaná edícia ginu omfg.



(1 EUR = 24,054 CZK)