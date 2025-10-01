Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo

Na snímke predné brzdové svetlo (PBS) na automobile počas tlačovej konferencie pri príležitosti predstavenia prelomového výskumu a dát týkajúcich sa dobrovoľného legislatívneho zavedenia predného brzdového svetla (PBS) do slovenskej cestnej premávky v piatok 18. júla 2025 v Žiline. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD.

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Na autách by sa po novom mohlo využívať predné brzdové svetlo. Má sa totižto legislatívne zakotviť daný prvok ako dobrovoľné vybavenie motorových vozidiel kategórie M a N. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke z dielne skupiny poslancov Národnej rady (NR) SR za koaličný Hlas-SD, ktorá v stredajšom hlasovaní prešla do druhého čítania.

„Cieľom je legislatívne zakotviť možnosť použitia tohto prvku, ktorý podľa dostupných výskumov prispieva k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky tým, že poskytuje včasnú a jednoznačnú informáciu o spomaľovaní vozidla ostatným účastníkom cestnej premávky, najmä tým, ktorí sa nachádzajú pred vozidlom alebo sa k nemu blížia z protismeru,“ odôvodnili predkladatelia.

Svetlo by podľa ich návrhu malo byť zelené a vodiči by ho mali rozsvecovať a zhasínať súčasne s brzdovými svetlami vozidla. Hlas zároveň upozornil na to, že v súčasnej legislatíve chýbajú explicitné povolenie a technické špecifikácie pre predné brzdové svetlá. „Súčasný stav neumožňuje legálnu montáž a používanie tohto bezpečnostného prvku napriek jeho preukázanému potenciálu,“ skonštatoval.
