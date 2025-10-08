< sekcia Ekonomika
Na autosalóne predstavia vystavovatelia najnovšie modely vozidiel
Na výstavisku Agrokomplex predstaví 286 vystavovateľov celkovo 36 značiek.
Autor TASR
Nitra 8. októbra (TASR) - Najnovšie modely osobných, úžitkových a nákladných vozidiel predstavia vystavovatelia na 30. ročníku výstavy Autosalón Autoshow Nitra. Na výstavisku Agrokomplex predstaví 286 vystavovateľov celkovo 36 značiek, informovala hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Nitriansky autosalón sa začne vo štvrtok 9. októbra a potrvá do nedele 12. októbra.
Vystavovatelia ponúknu návštevníkom aj technológie budúcnosti v oblasti elektromobility a inovácií. Nebudú však chýbať ani veterány a športové špeciály. Výstavu dopĺňa sprievodný program vrátane drift šou, adrenalínových vystúpení či súťaží. Súčasťou programu budú aj dynamické a statické ukážky práce silových a záchranných zložiek SR a dynamické ukážky ASOS - Asociácie slovenských odťahovacích služieb.
