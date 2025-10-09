< sekcia Ekonomika
Na autosalóne v Nitre 286 vystavovateľov predstavuje 26 noviniek
Na autosalóne nechýbajú ani veterány a športové špeciály.
Autor TASR
Nitra 9. októbra (TASR) - Celkovo 286 vystavovateľov, zastupujúcich 36 značiek, sa prezentuje na 30. ročníku výstavy Autosalón Autoshow, ktorý sa začal vo štvrtok na výstavisku v Nitre. Na výstavnej ploche 48.413 štvorcových metrov predstavujú vystavovatelia z 13 krajín najnovšie modely osobných, úžitkových a nákladných vozidiel. Informovala o tom hovorkyňa výstaviska Katarína Moravcová. Autosalón potrvá do nedele 12. októbra.
Vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Francúzska, Talianska, Kanady, Japonska, Kórejskej republiky, Rumunska, Veľkej Británie, USA a Španielska ponúkajú návštevníkom 26 noviniek a premiér i najnovšie technológie budúcnosti v oblasti elektromobility a inovácií. Na autosalóne nechýbajú ani veterány a športové špeciály.
V rámci sprievodného programu sa na výstave predvedú najlepší slovenskí stuntrideri, nebudú chýbať interaktívne ukážky kaskadérskej školy, dymová show či expozícia luxusných a športových áut. Jeho súčasťou bude aj limitovaná autogramiáda jazdcov a najúspešnejšieho slovenského reprezentanta v rely Juraja Vargu z Dakar Team.
S tuningovou a drift taxi show sa predstaví český projekt Furt bokem. Sobotný večer bude patriť tradičnej Final night show. Nitra bude tiež jednou zo zastávok celosvetového eventu World Drift Day, ktorý sa v sobotu (11. 10.) koná vo viacerých mestách po celom svete. Samostatný pavilón je na autosalóne venovaný aj Tuning a Audio Show.
Združenie ČESMAD Slovakia vyhlasuje 3. ročník súťaže Kráľ a kráľovná ciest 2025, kde si svoje zručnosti zmerajú zmiešané tímy vodičov - profesionálov a študentov. Praktická časť súťaže sa uskutoční v piatok (10. 10.) na výstavisku.
Malí aj veľkí návštevníci sa môžu tešiť na RC Auto Show s prezentáciou RC modelov truckov, stavebnej techniky, vojenskej techniky, cestných a terénnych áut, kĺbových nakladačov alebo dronov. Súčasťou programu budú aj H2GP PRO - Preteky RC modelov aut na vodíkový pohon.
Na výstave nebudú chýbať ani dynamické a statické ukážky práce silových a záchranných zložiek SR a dynamické ukážky ASOS -Asociácie slovenských odťahovacích služieb.
