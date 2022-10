Na autosalóne v Nitre prezentuje 56 vystavovateľov 17 značiek

Nitra 13. októbra (TASR) - Celkovo 56 vystavovateľov zo štyroch krajín a 117 spoluvystavovateľov sa predstavuje na 27. ročníku výstavy Autosalón Autoshow Nitra, ktorý sa začal vo štvrtok na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Prehliadka osobných, úžitkových a nákladných automobilov, autopríslušenstva a servisnej i garážovej techniky potrvá do 16. októbra. Organizátori očakávajú počas štyroch dní zhruba 60.000 návštevníkov, informovala Katarína Moravcová z výstaviska.



Na autosalóne predstavujú vystavovatelia zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska na ploche 42.600 štvorcových metrov 17 značiek. Návštevníci môžu na výstavisku vidieť vozidlá Mercedes, Jaguar Land Rover, Kia, Volvo, Dongfeng, SsangYong, Fuso, Subaru, Dacia, Renault, Peugeot, Piaggio, Isuzu a Gaz. Slovenskú výstavnú premiéru má značka MG Motor a slovenský startup - malé mestské vozidlo Patak Rodster, ktorého svetová premiéra sa uskutočnila v máji 2022 pri príležitosti udeľovania hlavných cien za najkrajší koncepčný automobil roka na 37. ročníku Festival Automobile International v Paríži.



Tradičnú šou zabezpečuje MotoTV Show, v rámci ktorej sa predvedú najlepší slovenskí stuntrideri. Policajný zbor SR predstaví počas autosalónu automobilovým nadšencom policajnú pumu značky Audi a VW Touareg, policajné motorky BMW, ale aj nepriestrelný policajný Mercedes, ktorý používajú nitrianski kukláči.



Chýbať nebude ani prezentácia Hasičského a záchranného zboru, ktorý na pôde nitrianskeho výstaviska organizuje majstrovstvá SR vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel. Ozbrojené sily SR priniesli na výstavisko vojenskú techniku a profesionálni vojaci predvedú dynamické ukážky bojov zblízka. Prezentovať sa bude aj Zbor väzenskej a justičnej stráže s praktickými ukážkami zásahovej jednotky v spolupráci so psami.



Počas výstavy Autosalón Autoshow 2022 sa uskutočnia aj majstrovstvá SR v elektronických športoch. Návštevníci podujatia si budú môcť vyskúšať virtuálnu realitu, zabaviť sa v Nintendo zóne, zahrať sa na najnovších strojoch značky Lenovo a ďalších herných značiek.



Pohľad do budúcnosti motorizmu ponúka Strojnícka fakulta TUKE, ktorá predstavuje prvý slovenský vodíkový superšport MH2, nízkotlakový vodíkový autobus RH2 a vodíkovú trojkolku. Technická fakulta SPU v Nitre predvedie návštevníkom štvorkolku na odoberanie vzoriek z podložia, vozidlo s diagnostikou Bosch. Stuba Green Team predvedie monopost Formula Student a monopost autonómnej divízie. TU Brno racing predstavuje na autosalóne vlastný univerzitný projekt monopostu a aj simulátor, ktorý si návštevníci budú môcť vyskúšať.