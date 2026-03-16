Na berlínskom letisku bude v stredu celodenný štrajk

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Odbory požadujú pre približne 2000 zamestnancov letiska zvýšenie platov o 6 %, minimálne ale o 250 eur mesačne.

Autor TASR
Berlín 16. marca (TASR) - Na medzinárodnom letisku v Berlíne (BER) sa v stredu (18. 3.) uskutoční celodenný výstražný štrajk. Zatiaľ nie je jasné, aký vplyv bude mať na prevádzku letiska, cestujúci by sa však mali pripraviť na výrazné obmedzenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rozhodnutie zvolať štrajk je „priamym dôsledkom neochoty zamestnávateľa predložiť ponuku, o ktorej by sa dalo rokovať“, oznámil v pondelok odborový zväz Verdi. Odbory požadujú pre približne 2000 zamestnancov letiska zvýšenie platov o 6 %, minimálne ale o 250 eur mesačne. Okrem toho chcú presadiť jeden deň voľna navyše pre svojich členov. V druhom kole rokovaní zamestnávatelia predložili ponuku, ktorá počíta so zvýšením platov o približne 1 % s platnosťou do konca roka 2028. „Nie je to seriózna ponuka, ale provokácia,“ uviedol vyjednávač odborov Holger Rößler.
