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Na bločku to nevidieť, ale váš nákup podporí aj prácu v regiónoch
Kým vy riešite, čo si dáte na večeru, miestna firma má vďaka tomu ďalšiu zákazku. Fungovanie Kauflandu nákupy zákazníkov prepája so zamestnanosťou vo všetkých krajoch Slovenska.
Autor OTS
Bratislava 19. novembra (OTS) - Práca a zákazky spojené s Kauflandom sa dostávajú aj mimo veľkých miest. Čo z jeho fungovania majú firmy a rodiny v jednotlivých krajoch, ukázala sociálno-ekonomická štúdia za obchodný rok 2025. Kaufland ju pripravil v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko*, ktorá jeho vplyv vypočítala z údajov reťazca.
Najzaujímavejšie to je v regiónoch, ktoré dlhodobo bojujú s vyššou nezamestnanosťou, teda na východnom a strednom Slovensku. V Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji podporuje nákupný košík zákazníkov celkovo 3 540 pracovných miest.
Čo takáto spolupráca znamená pre regióny, ukazujú aj výsledky štúdie. V Prešovskom kraji mal Kaufland v sledovanom roku 68 aktívnych dodávateľov a jeho pôsobenie tu podporilo výrobu tovarov a poskytovanie služieb v hodnote vyše 213 miliónov eur. V Banskobystrickom kraji spolupracoval s 57 dodávateľmi a táto hodnota dosiahla takmer 120 miliónov eur.
Trnavský kraj mal zase v sledovanom období najviac predajní zo všetkých krajov - štrnásť. Celkový vplyv reťazca na zamestnanosť tam predstavoval 1 578 plných úväzkov, vrátane práce mimo samotných predajní.
Časť týchto peňazí ľudia minú v miestnych obchodoch a službách. Z výplaty jedného človeka tak môže byť aj ďalšia zákazka pre niekoho v okolí. A presne tento regionálny rozmer bežného nákupu zostáva na pokladničnom bloku neviditeľný.
Link na štúdiu
*Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland. Verejné údaje o nezamestnanosti zachytávajú september 2026 a slúžia ako aktuálny regionálny kontext.
Príležitosť aj pre regióny, kde je práce menejZa 88 predajňami a aktívnou spoluprácou so 702 dodávateľmi so sídlom na Slovensku je aj práca, ktorú zákazník medzi regálmi nevidí. Podľa štúdie podporovalo v tomto období pôsobenie Kauflandu na Slovensku takmer 12-tisíc pracovných miest prepočítaných na plné úväzky, a to nielen priamo v reťazci, u dodávateľov a partnerov, ale aj vďaka tomu, že ľudia svoje výplaty ďalej míňajú. Fungovanie obchodu sa tak do bežného života v regiónoch premieta vo viacerých smeroch.
Najzaujímavejšie to je v regiónoch, ktoré dlhodobo bojujú s vyššou nezamestnanosťou, teda na východnom a strednom Slovensku. V Prešovskom, Banskobystrickom a Košickom kraji podporuje nákupný košík zákazníkov celkovo 3 540 pracovných miest.
Istota pre lokálne firmyPre každú regionálnu firmu je dôležité mať komu predávať. Pravidelné objednávky jej pomáhajú plánovať výrobu, nakupovať suroviny a rozdeliť prácu zamestnancom. Môžu jej tak priniesť väčšiu istotu pri ďalšom podnikaní.
Čo takáto spolupráca znamená pre regióny, ukazujú aj výsledky štúdie. V Prešovskom kraji mal Kaufland v sledovanom roku 68 aktívnych dodávateľov a jeho pôsobenie tu podporilo výrobu tovarov a poskytovanie služieb v hodnote vyše 213 miliónov eur. V Banskobystrickom kraji spolupracoval s 57 dodávateľmi a táto hodnota dosiahla takmer 120 miliónov eur.
Reťazec má vplyv na zamestnanosť v každom krajiKaždý okres má pritom trochu iný príbeh. Na Považí zohráva významnú úlohu logisticko- distribučné centrum v Ilave. Tovar odtiaľ putuje do predajní a jeho cesta znamená prácu v sklade, doprave aj nadväzujúcich službách. V celom okrese Ilava bolo podľa štúdie s pôsobením Kauflandu spojených približne 938 plných úväzkov.
Trnavský kraj mal zase v sledovanom období najviac predajní zo všetkých krajov - štrnásť. Celkový vplyv reťazca na zamestnanosť tam predstavoval 1 578 plných úväzkov, vrátane práce mimo samotných predajní.
Peniaze aj do rodinných rozpočtovPre každú rodinu má príjem veľmi konkrétnu podobu - sú to zaplatené účty za bývanie, jedlo na stole, školský výlet pre deti alebo nová práčka, keď tá stará vypovie službu. Štúdia ukázala, že v každom jednom z ôsmich slovenských krajov presiahol ročný vplyv Kauflandu na čisté príjmy domácností 15 miliónov eur.
Časť týchto peňazí ľudia minú v miestnych obchodoch a službách. Z výplaty jedného človeka tak môže byť aj ďalšia zákazka pre niekoho v okolí. A presne tento regionálny rozmer bežného nákupu zostáva na pokladničnom bloku neviditeľný.
Link na štúdiu
*Údaje na základe Sociálno-ekonomickej štúdie pripravenej Kaufland Slovenská republika v.o.s. za obchodný rok končiaci sa 28. februára 2026 v spolupráci so spoločnosťou PricewaterhouseCoopers Slovensko, s.r.o., ktorá uskutočnila výpočet sociálno ekonomického vplyvu na základe vstupov od spoločnosti Kaufland. Verejné údaje o nezamestnanosti zachytávajú september 2026 a slúžia ako aktuálny regionálny kontext.