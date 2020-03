Na boj s novým koronavírusom dá Penta viac ako 15 miliónov eur

Bratislava 19. marca (TASR) - Spoločnosť Penta vynaloží na boj s novým koronavírusom viac ako 15 miliónov eur. TASR o tom vo štvrtok informoval jej hovorca Gabriel Tóth. Peniaze chce využiť na nákup tzv. rapid testov na odhalenie ochorenia COVID-19 či špeciálneho zdravotníckeho materiálu.



Ako ďalej priblížil, výdavky budú tiež využité na okamžité investície do zdravotníckych zariadení a lekární z dôvodu reprofilácie nemocníc či technických úprav a na kúpu ochranných pomôcok. "Vo všetkých zdravotníckych zariadeniach Penty pracuje viac ako 30.000 zamestnancov. Ich vybavenie ochrannými pomôckami a špeciálnym materiálom, ktorého je nedostatok a je ťažko dostupný, je pre skupinu absolútnou prioritou," uviedla spoločnosť.



V najbližších dňoch by Penta mala na Slovensko a do Česka doviezť približne 3,5 milióna kusov ochranných pomôcok vrátane respirátorov FFP3 a FFP2. Rovnako má objednané a pripravuje dovoz tzv. rapid testov z Číny, ktoré by podľa Tótha umožnili rýchlo otestovať 100.000 ľudí.