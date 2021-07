Na bratislavskom letisku je k dispozícii mobilné odberové miesto

Bratislava 2. júla (TASR) – Mobilné odberové miesto na testovanie ochorenia COVID-19 je dostupné aj na bratislavskom letisku. Cestujúci tak budú mať možnosť otestovať sa antigénovým alebo PCR testom bezprostredne pred odletom alebo po prílete, s potvrdením v anglickom a slovenskom jazyku. Informoval o tom Matúš Hrabovský, hovorca Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. (BTS).



V snahe uľahčiť bezpečné cestovanie otvorilo podľa Hrabovského bratislavské letisko, v spolupráci so spoločnosťou Unilabs Slovensko, odberové miesto priamo pred budovou terminálu.



Nezaočkovaní cestujúci, ktorí do Bratislavy prilietajú zo zelených krajín, podľa jeho slov zároveň získajú možnosť dostať negatívny výsledok PCR alebo antigénového testu a ukončiť si tak povinnú karanténu už na prvý deň izolácie.



Spresnil, že odberové miesto bude otvorené každý deň v čase od 7.00 do 19.00 h, s vyhradenou technickou prestávkou od 12.00 do 13.30 h. Objednať sa bude možné priamo na mieste v závislosti od aktuálnej vyťaženosti.



K dispozícii sú - PCR vyšetrenie COVID-19 s odberom vzorky formou výteru (so štandardným doručením výsledku do 24 hodín od vykonania odberu), ako aj PCR vyšetrenie COVID-19 s odberom vzorky formou kloktania (s doručením výsledku do 24 hodín od odberu).



K dispozícii sú aj zrýchlené PCR vyšetrenia COVID-19 s odberom vzorky formou výteru, respektíve kloktania (s doručením výsledku do 6 hodín od odberu). Možno absolvovať aj antigénové vyšetrenie na COVID-19 (s výsledkom do 30 minút od odberu).



„Možnosti testovania na letisku sme naklonení už dlhšie, keďže evidujeme časté otázky a záujem verejnosti o túto službu. Letisko M. R. Štefánika sa tak opäť priblížilo štandardu väčších európskych letísk," dodal člen predstavenstva a prevádzkový riaditeľ letiska Imrich Ancin.