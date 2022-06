Na bratislavskom letisku sa cestujúci pri vybavení nezdržia

Bratislava 29. júna (TASR) - Na bratislavskom letisku (BTS) sa cestujúci výraznejšie nezdržia, hoci tie zahraničné majú v súčasnosti viaceré problémy, informovala hovorkyňa Veronika Demovičová. Zároveň však pripustila, že im chýba personál.



"Na Letisku M. R. Štefánika nedochádza k zdržaniu cestujúcich pri vybavení, ale v čase viacerých odletov nie je vylúčené zdržanie pri registrácii, na kontrole či po prílete, pri výdaji batožín. Radi by sme verejnosť požiadali o trpezlivosť," upozornil generálny riaditeľ letiska Dušan Keketi.



"Nedostatok personálu napriek tomu pociťujeme. Počas leta sme prijali zhruba 120 brigádnikov a súčasní zamestnanci pracujú aj nadčasy, aby sa zdržania eliminovali, čo si ceníme a ďakujeme im," dodal.



Na zahraničných letiskách zažívajú v súčasnosti cestujúci diskomfort kvôli dlhším čakacím dobám pre nedostatok personálu, štrajky, pribúdajúce meškania a rušenie letov, priblížila Demovičová. "Nedostatok personálu pociťuje celé letectvo, keďže počas zákazu príletov niektorí zamestnanci zmenili povolanie bez návratu po kríze," doplnila.



Práca v leteckom priemysle si vyžaduje aj previerky, zamestnanci musia byť posúdení pre prácu v civilnom letectve. "Posúdenie vykonáva Dopravný úrad a získanie previerky môže trvať niekoľko mesiacov," upozornila hovorkyňa. Je potrebné tiež absolvovať mnohé školenia. Zaučenie kvalifikovaného personálu je tak dlhší proces a môže trvať mesiace.



Bratislavské letisko ani počas obmedzení letov a zákazu príletov kvôli covidu nepristúpilo k hromadnému prepúšťaniu, ale čerpalo príspevky zo štátneho programu Prvá pomoc. V období redukcie letov nepredĺžili niektoré pracovné zmluvy na dobu určitú a v skúšobnej dobe. Zároveň v súvislosti s nedávnou zmenou organizačnej štruktúry niektoré pracovné pozície zanikli.



Letisko teraz zamestnáva 518 zamestnancov, čo je o 20 % menej ako pred krízou. V roku 2019, keď zaznamenali historicky najvyššie počty cestujúcich, tam pracovalo 631 osôb. Počet cestujúcich je v tomto roku nižší o 60 %, z vtedajšieho 2,3 milióna klesol na približne milión.



Vzhľadom na zvýšený počet letov v porovnaní s pandémiou bolo počas aktuálnej sezóny potrebné obsadiť niektoré pracovné pozície, letisko preto využíva aj pomoc približne 120 študentských brigádnikov. Pracovné inzeráty sú zverejnené na webstránke letiska v časti Kariéra, aj na portáli Profesia.sk. Hľadajú napríklad zamestnancov bezpečnostnej kontroly, ochrany letiska, check-in agentov, nakladačov batožiny, mechanikov, hasičov či dispečerov.



Kým v zime vybavovalo bratislavské letisko 20 pravidelných letov týždenne, v lete je ich 35 a nepravidelných 30. Zatiaľ čo v zimnej sezóne na pravidelných linkách väčšina cestujúcich má len príručnú batožinou, dovolenkári majú často aj batožiny v podpalubí. To si vyžaduje viac zamestnancov nakladania batožín, ale len sezónne, čo komplikuje hľadanie zamestnancov.



"Aktuálne občasné meškania letov na letisku BTS sú hlavne z dôvodu rotácie lietadiel počas dňa a ich zdržaniu na letiskách, najmä v Dubline a Veľkej Británii, ale už aj v Európe. Vyloženie batožiny jedného charterového lietadla nie je fyzicky možné do polhodiny," vysvetlila hovorkyňa. Prosia preto cestujúcich, aby po prílete počítali minimálne s takýmto časom pri batožinových pásoch.