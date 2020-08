Na bratislavskom realitnom trhu zdraželi byty z druhej ruky

Bratislava 19. augusta (TASR) – Prepad cien bytov sa nepotvrdil, na bratislavskom realitnom trhu v 2. kvartáli tohto roka zdraželi aj byty z druhej ruky. Naopak, cena priemerného nájomného klesla, môžu za to však iné faktory ako ekonomické dosahy pandémie nového koronavírusu, keďže tento trend bol zaznamenaný už koncom minulého roka. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Bencont Investments.



Rast cien starších bytov sa týkal všetkých bratislavských okresov, najviac však vyčnievalo Staré Mesto. "Zo štatistickej vzorky 1000 bytov vyplýva, že priemerná jednotková cena bytov na sekundárnom trhu v Bratislave dosiahla počas 2. štvrťroka 2020 výšku 2783 eur za štvorcový meter (m2). Medziročne tak ide o nárast o 5,5 %," vyčíslili analytici s tým, že v Starom Meste bol tento nárast až 10-percentný.



Priemerná absolútna cena bytov na bratislavskom sekundárnom trhu bola 199.000 eur a priemerná rozloha 70 m2. "Najväčšie a najdrahšie nehnuteľnosti sa tradične predávali v Starom Meste, kde priemerný byt z druhej ruky pri rozlohe 81 m2 stál 298.000 eur," poznamenali analytici.



Ako ďalej upozornili, cenový rozdiel medzi starými a novými bytmi v Bratislave rastie. "Kým priemerná cena za m2 pri bytoch ponúkaných z druhej ruky predstavovala 2783 eur za m2, pri novostavbách sa toto číslo v súčasnosti vyšplhalo už na 3528 eur za m2," priblížili analytici s tým, že štandardne sa tento rozdiel pohybuje okolo 300 – 400 eur za m2, za posledný rok sa však rozdiel prehĺbil na 745 eur za m2, čo spoločnosť považuje za doterajšie maximum. Podľa analytikov za to môže obmedzená výstavba novostavieb aj skladba ponuky bytov. Zásoba starších bytov je totiž prirodzene vyššia ako novostavieb.



Čo sa týka cien prenájmov, tie v Bratislave medziročne klesli z 12,3 eura za m2 v roku 2019 na súčasných 11,5 eura za m2.



Ako podotkol hlavný analytik spoločnosti Rudolf Bruchánik, Bratislavu postihla koronakríza iba okrajovo a kúpna sila jej obyvateľov ostáva stále silná. "Aj napriek tomu na trhu stále pretrváva neistota z budúceho vývoja hospodárstva a časť kupujúcich ku kúpe nehnuteľnosti pristupuje opatrnejšie. V najbližšej dobe preto predpokladáme stagnáciu, respektíve miernejší rast, cien bytov z druhej ruky na úrovni do piatich percent medziročne," uzavrel Bruchánik.