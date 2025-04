Na bratislavskom výstavisku sa začínajú veľtrhy Coneco a Racioenergia

Bratislava 2. apríla (TASR) - V bratislavskej Inchebe sa v stredu začína 44. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu Coneco. Spolu s ním sa v priestoroch výstaviska uskutoční aj 33. ročník veľtrhu Racioenergia, ktorý je zameraný na energetickú efektívnosť a racionalizáciu spotreby energie. Súčasťou je aj 11. ročník veľtrhu Drevodomy a pasívne domy. Do 5. apríla sa na bratislavskom výstavisku predstaví vyše 100 vystavovateľov nielen zo Slovenska.



Stavebný veľtrh Coneco aj v tomto roku prinesie prehľad najnovších trendov, technológií a materiálov, ktoré formujú budúcnosť výstavby a rekonštrukcie. Predstavia tiež najnovšie trendy v oblasti stavebných materiálov, architektúry a dizajnu. Vystavovatelia ponúkajú paletu riešení pre interiér a exteriér, ako aj inovatívne technológie pre inteligentné a ekologické moderné bývanie.



V rámci veľtrhu Racioenergia vystavovatelia a odborníci predstavia riešenia, ktoré majú pomôcť znižovať energetickú náročnosť budov, minimalizovať tepelné straty a optimalizovať vykurovanie a chladenie domácností či komerčných objektov. Zastúpené budú témy ako zelené technológie, obnoviteľné zdroje energie, inteligentné riadenie spotreby a environmentálne šetrné riešenia.



Súčasťou sprievodného programu je aj pavilón vzdelávania a inovácií, kde vystavovatelia odprezentujú moderné technológie a projekty zo slovenských technických univerzít. Uskutoční sa tiež fórum slovenského stavebníctva zamerané na zmeny v stavebnej legislatíve a nový stavebný zákon. Návštevníci si tiež môžu prezrieť pavilón ekostavieb a zelených riešení.



Veľtrhy budú otvorené od stredy do piatku od 10.00 h do 18.00 h. V sobotu budú brány výstaviska pre návštevníkov otvorené od 10.00 h do 17.00 h.