Na bratislavskú burzu cenných papierov vstúpila firma Gevorkyan

Bratislava 22. februára (TASR) - Na Burzu cenných papierov v Bratislave (BCPB) vstúpila s akciami slovenská firma Gevorkyan. Pre bratislavskú burzu to bude znamenať zvýšenie atraktivity a likvidity trhu. O uvedení firmy na bratislavskú burzu informoval generálny riaditeľ BCPB Lukáš Bonko vo štvrtok na tlačovej konferencii, kde vstup firmy na burzu cenných papierov spečatili podpisom.



"Na burzu vstupuje po dlhom čase úspešná spoločnosť s akciami. Očakávame, že to bude mať pozitívny vplyv na celkovú atraktivitu a likviditu trhu, keďže pridávame do portfólia investorov novú a potenciálne atraktívnu investičnú príležitosť," uviedol Bonko.



Vstup firmy podľa riaditeľa BCPB ukazuje, že bratislavská burza vie prilákať domáce inovatívne spoločnosti aj na náš trh. "Burza si plní svoju úlohu a poskytuje miesto na obchodovanie pre slovenské spoločnosti. Zároveň je to inšpiráciou pre ďalšie slovenské spoločnosti, aby vstúpili na náš kapitálový trh, a motiváciou toho, aby sa nebáli podstúpiť túto cestu, ktorá prinesie spoločnosti možnosti ďalšieho rastu a zároveň aj viditeľnosti," doplnil Bonko.



Emitovanie cenných papierov podľa BCPB ponúka spoločnostiam prístup k širšiemu spektru investičného kapitálu za potenciálne výhodnejších podmienok, ako sú tradičné bankové úvery. Tento spôsob financovania umožňuje firmám lepšie štruktúrovať svoje kapitálové požiadavky a zároveň posilňuje ich profil a reputáciu.



Firma Gevorkyan vznikla v roku 1996 v Banskej Bystrici a podniká v oblasti práškovej metalurgie. Po nedávnom vstupe na pražskú burzu sa rozhodla firma pre obchodovanie s akciami aj na tej bratislavskej. "Burza je jediné miesto, kde viete získať viac investorov bez toho, aby ste stratili kontrolu nad stratégiou," povedal väčšinový majiteľ firmy Artur Gevorkyan. Ako doplnil, pre firmu je dôležité, že takto môžu získať investorov, ktorí chcú do firmy investovať a kupovať ich akcie.



Podľa BCPB alternatívne spôsoby získavania financií pre firmy sa líšia podľa potrieb a štádia rozvoja spoločnosti. Emitovanie cenných papierov na verejných trhoch, ako sú akcie a dlhopisy, sú podľa burzy cenných papierov výhodnejšie pre väčšie a stabilnejšie spoločnosti, no financovanie cez kapitálové trhy si volia aj menšie rastové spoločnosti so zaujímavým príbehom a realistickým biznis plánom.