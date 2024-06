Na brigádach si môžu študenti zarobiť v priemere 5 až 6 eur na hodinu

Bratislava 17. júna (TASR) - V lete si môžu študenti na Slovensku zarobiť v priemere päť až šesť eur na hodinu. V zahraničí je to takmer trojnásobok. Pri ponukách práce je pre brigádnikov stále najdôležitejšia mzda. V pondelok o tom informoval pracovný portál Kariéra.sk.



Letné brigády môžu podľa portálu pomôcť študentom získať pracovné skúsenosti, rozšíriť si obzory a zarobiť peniaze. "Okrem toho sa učia zodpovednosti, tímovej spolupráci a komunikácii, čo sú neoceniteľné zručnosti pre ich ďalší osobný a profesionálny rozvoj. Práca počas letných prázdnin takisto prispieva k rozvoju finančnej gramotnosti, pretože mladí ľudia sa učia narábať s vlastnými zarobenými peniazmi," uviedla manažérka odboru komunikácie a PR portálu Kariéra.sk Katarína Tešla.



Doplnila, že na Slovensku je tento rok široká ponuka brigád, študenti sa tak môžu zamestnať v maloobchode, gastronómii aj v administratíve. Firmy hľadajú aj brigádnikov na pozície predavačov, pokladníkov, čašníkov, asistentov, anketárov, pracovníkov na kúpalisku, ale aj na sezónne práce v poľnohospodárstve či priemysle.



Pre letné brigády sa minimálna mzda podľa platového portálu pohybuje od 4,31 eura na hodinu až po sedem eur. V maloobchode si vedia študenti na hodinu zarobiť od 5,40 eura až do 6,50 eura. V gastronómii a priemysle ponúkajú rovnakú mzdu na hodinu od 4,40 eura do šesť eur. Na administratívnych pozíciách je možné si zarobiť okolo šesť eur na hodinu. Najviac si vedia prilepšiť anketári, a to až 12,50 eura na hodinu. Mnohí študenti pracujú aj ako brigádnici na letnom kúpalisku, kde sa mzdy pohybujú od 6,50 eura na hodinu až do osem eur.



Študentov lákajú aj pracovné ponuky v zahraničí. "Práca v cudzine prináša nielen finančný prospech, ale aj možnosť zdokonaliť si jazykové zručnosti, spoznať novú kultúru a získať medzinárodné kontakty. Tieto skúsenosti sú vysoko hodnotené zamestnávateľmi a môžu otvoriť dvere k atraktívnym pracovným príležitostiam v budúcnosti," spresnila Tešla.



Doplnila, že za hranicami si môžu brigádnici prilepšiť v priemere o desať až 15 eur na hodinu, čo je oproti Slovensku takmer trojnásobok. Najviac brigád je dostupných v Nemecku a Holandsku, ale rôzne ponuky sú aj v Grécku, vo Fínsku, v Chorvátsku alebo Česku. Firmy podľa Tešly najčastejšie hľadajú skladníkov, čašníkov, zberačov, animátorov voľného času, ale aj pracovníkov v poľnohospodárstve a na výletných lodiach.



Zároveň upozornila, že nie všetky brigády uverejnené na pracovných portáloch sú vhodné pre študentov a týka sa to rovnako Slovenska aj zahraničia. Niektoré z nich podľa nej môžu byť fyzicky náročné, vyžadovať vodičský preukaz alebo prinášať zdravotné riziká. "Preto je kľúčové, aby študenti a ich rodičia dôkladne zvážili ponuky a vyberali si také brigády, ktoré sú nielen prínosné, ale aj bezpečné a primerané ich schopnostiam a potrebám. Mzda by nemala byť jediným faktorom, podľa ktorého si budú vyberať prácu na leto," uzavrela.