Na Brnianskej ulici v Trenčíne vznikne nová polkilometrová cyklotrasa

Trenčín 19. júna (TASR) – Bezpečné prepojenie s priemyselnou zónou v mestskej časti Západ, ako aj s centrom mesta a časťami Sever a Juh má priniesť viac ako polkilometrová cyklotrasa na Brnianskej ulici v Trenčíne. S jej výstavbou sa začne tento týždeň. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



V prvej etape pôjde o realizáciu cyklopruhov na Brnianskej ulici od križovatky so Zlatovskou po križovatku s Bratislavskou ulicou. Súčasťou prác bude aj nový povrch cesty. Práce by mali trvať 10 týždňov, v závislosti od počasia.



Súčasťou projektu je okrem plne bezbariérového úseku cyklotrasy aj nová časť chodníka s novým priechodom pre chodcov a cyklistov v priestore Kožušnícka – Brnianska, a tiež kompletné dopravné značenie s bezpečnostným prvkom a novými obrubníkmi.



Celkové náklady na výstavbu budú takmer 346.000 eur, z nich viac ako 335.000 bude z Integrovaného regionálneho operačného programu, zvyšok doplatí mesto z vlastného rozpočtu.



"Cyklotrasa na Brnianskej ulici bude kľúčová na prepojenie cyklotrás na uliciach Zlatovská a Ľudovíta Stárka s Vážskou magistrálou, ako nosným cyklistickým nadregionálnym prepojením vedúcim cez Trenčín," uviedla hovorkyňa s tým, že investícia by mala prispieť k zredukovaniu automobilovej dopravy a zároveň zvýšeniu počtu používateľov nemotorovej dopravy.