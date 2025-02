Na budovanie vodíkového údolia kraj získal deväť miliónov eur

Košice 6. februára (TASR) - V Košickom kraji vznikne tzv. vodíkové údolie, teda región, kde sa vodík vyrába, prepravuje aj využíva. Košický samosprávny kraj (KSK) informoval, že na projekt jeho budovania spolu s partnermi zo Slovenska i zahraničia získal z Európskej únie deväť miliónov eur. Stal sa pritom jedným z dvoch úspešných žiadateľov vo výzve, ktorú vypísala spoločnosť Clean Hydrogen JU v rámci programu Horizon Europe.



"V prvej fáze projektu by mal byť v Košiciach do polovice roka 2027 spustený 2 MW elektrolyzér, ktorý by zabezpečil ročnú výrobu 170 ton zeleného vodíka. Tá má postačiť pre ročnú spotrebu desiatich vodíkových autobusov v kraji, ale aj prepravného vodíkového dronu. Samozrejmosťou bude inštalácia vodíkových čerpacích staníc," oznámil vo štvrtok KSK.



V druhej fáze ráta projekt s pridaním ďalšieho elektrolyzéra s výkonom dva megawatty a zvýšením výroby vodíka na viac ako 500 ton ročne. Rozšíriť by sa mala aj flotila regionálnych vodíkových autobusov, pribudne vodíkový smetiarsky voz a ďalšie tri prepravné vodíkové drony. Súčasťou projektu sú podľa KSK aj štúdie potrebné pre transformáciu už existujúceho potrubia na zemný plyn na vodíkové potrubie.



Nadnárodný projekt vodíkového údolia EastGate H2V, v ktorom sa spojilo 22 partnerov zo siedmich krajín Európy, sa začne v apríli tohto roka. "Vodíkové údolie predstavuje udržateľný ekosystém, ktorý zahŕňa výrobu vodíka, jeho distribúciu, ako aj spotrebu v rôznych formách. Projekt zahŕňa zem, vzduch aj vodu, keďže s využitím vodíka rátame v autobusovej, lodnej aj leteckej doprave v kraji," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Projekt podľa neho podporí dekarbonizáciu, zníženie emisií CO2 a zachovanie udržateľného rozvoja. KSK bude odoberať vyrobený zelený vodík do regionálnych vodíkových autobusov.



Súčasťou konzorcia, ktoré zastrešuje KSK, sú partneri z oblasti energetiky, dopravy a priemyslu zo Slovenska, Holandska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Slovinska, Španielska a Nemecka. Vodíkové údolie Košického kraja prinesie podľa Trnku na východné Slovensko viacero výhod pre obyvateľov, ekonomiku aj životné prostredie. "Medzi hlavné benefity patria nové pracovné príležitosti v odvetviach ako je priemysel, energetika či výskum. Podpora inovácií a technologického vývoja v regióne pritiahne zahraničné investície a technologické spoločnosti, čo posilní miestnu ekonomiku," uviedol s tým, že zlepšiť by sa mala aj kvalita ovzdušia v kraji.