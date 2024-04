Na budovy mestských škôl v Žiari nad Hronom osadia fotovoltické panely

Žiar nad Hronom 25. apríla (TASR) - V Žiari nad Hronom plánujú na strechy mestských škôl inštalovať fotovoltické panely. Mesto sa tak chce pripojiť k trendu používania elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, a to získavaním elektrickej energie zo slnka. Financovanie tejto investície prostredníctvom úveru z Environmentálneho fondu odsúhlasili vo štvrtok žiarski poslanci.



"Mesto chce už dlhodobo znižovať energetickú náročnosť budov. Rozhodli sme sa aj z titulu vysokých cien energií v poslednom období, že mesto prejde na fotovoltické články, a tým zabezpečí plynulý prechod spotreby energie zo zdrojov od energetických závodov priamo z našich výrobných fotovoltických elektrární," konštatoval pre TASR hlavný ekonóm mesta Martin Majerník.



Panely chcú podľa jeho slov umiestniť na strechy škôl v meste, prvé z nich by mohli byť inštalované už od júla tohto roka. "Zvažujeme možnosť realizácie tohto projektu cez mestský podnik, čiže cez Technické služby (TS), ktoré v súčasnosti riešia licenciu a živnosť, aby boli oprávnená vykonávať takú činnosť," podotkol Majerník s tým, že ak sa TS podarí získať oprávnenie, bude to mesto riešiť prostredníctvom tejto spoločnosti.



Investíciu chce mesto financovať prostredníctvom úveru, podľa Majerníka by malo ísť o približne 360.000 eur. Konečná suma však bude podľa jeho slov známa až po ukončení verejného obstarávania, ktoré vyhlásia v najbližšej dobe. "Na základe vysúťaženej ceny, ktorá vzíde z tohto obstarávania, mesto požiada Environmentálny fond o úver," podotkol Majerník s tým, že ide o výhodný úver s úrokovou sadzbou na úrovni 0,1 percenta, čím je neporovnateľný s inými komerčnými úvermi.