Na budúci rok bude možné pripojiť 95 MW nových zelených zdrojov

Bratislava 28. júna (TASR) - Ministerstvo hospodárstva (MH) SR určilo pre budúci rok limity na pripájanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE), kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET) a lokálnych zdrojov. Výkon týchto nových zdrojov, ktoré bude možné pripojiť do elektrickej sústavy dosiahne maximálne 95 megawatt (MW), informoval v pondelok rezort hospodárstva.



„Objem určeného inštalovaného výkonu pre rok 2022 je podstatne vyšší ako predchádzajúce roky, a to spolu až 95 MW,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu Karol Galek. Vlani určilo MH kapacitu nových zdrojov OZE, ktoré sa môžu v tomto roku do siete pripojiť, 55 MW.



Najväčšia časť určeného inštalovaného výkonu, a to až 59 MW, je určená pre lokálne zdroje. Tie vyrábajú zelenú elektrinu najmä na pokrytie vlastnej spotreby. Nie sú zaťažené tarifou za prevádzkovanie systému, ale súčasne nemajú právo na doplatok. „Inštitút lokálneho zdroja z pohľadu rozvoja lokálnych obnoviteľných zdrojov energie považujeme za veľmi dôležitý,“ doplnil Galek.



V predošlých rokoch rezort oznamoval výkon, ktorý je možné pripojiť do regionálnych distribučných sústav. Pre rok 2022 je výslovne určený aj samostatný výkon pre distribučné sústavy iné ako regionálne distribučné sústavy, keďže v praxi dochádzalo k nejasnostiam týkajúcich sa toho, že ak sa chcel výrobca pripojiť do miestnej distribučnej sústavy, nadradená regionálna sústava mu nechcela umožniť pripojenie. MH tak reagovalo na skúsenosti z doterajšej praxe.



Kapacita pripojenia nových obnoviteľných zdrojov energie do sústavy je obmedzená. OZE sú totiž výkonovo nestabilné a vyžadujú dostatočnú kapacitu iných zdrojov elektrickej energie na vyrovnávanie sústavy.